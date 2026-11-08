Beşiktaş, Gençlerbirliği\'ni 3-0 yenip 22 puana ulaştı, evinde 11 maçtır yenilmiyor

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, evinde karşılaştığı Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup ederek milli ara öncesi hata yapmadı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup etti. Puanını 22'ye çıkaran siyah-beyazlılar, milli araya 5. sırada girdi.

Gençlerbirliği'ni 2 maç sonra evinde yendi

Bu müsabakaya kadar Gençlerbirliği'ni konuk ettiği son iki Süper Lig maçını kaybeden Beşiktaş, 2020-2021 sezonundan sonra evinde galip gelmeyi başardı. Kartal, geçtiğimiz sezon rakibine Dolmabahçe'de 2-1 mağlup olurken, söz konusu sezonda ise 1-0 yenilmişti.

Dusan Vlahovic 2 golle öne çıktı

Kara Kartal'a galibiyeti getiren gollerin ikisini Dusan Vlahovic attı. Mücadelenin 20 ve 44. dakikalarında fileleri havalandıran Sırp golcü, Kasımpaşa maçının ardından Gençlerbirliği maçını da boş geçmemiş oldu.

Vlahovic, Süper Lig'de oynadığı 9 karşılaşmada 9 gol, 1 asiste ulaştı.

Ernest Poku ligde ilk golünü attı

Beşiktaş'ın Hollandalı futbolcusu Ernest Poku, ligdeki ilk golünü Gençlerbirliği ağlarına attı. Süper Lig'de daha önce Çorum FK, Erzurumspor FK, Amed Sportif Faaliyetler, Başakşehir maçlarında görev alan Poku, gol ya da asist üretememişti.

22 yaşındaki futbolcu, Avrupa Ligi'nde ise iç sahada 4-1 kazanılan Marsilya mücadelesinde 1 gol ve Celtic karşılaşmasında da 1 asist yapmıştı.

Leandro Trossard'dan 3 asist

Siyah-beyazlı takımın Belçikalı yıldızı Leandro Trossard, Gençlerbirliği karşılaşmasında yaptığı 3 asistle galibiyete katkı sundu. Dusan Vlahovic ve Ernest Poku'nun kaydettiği gollerin hazırlayıcısı olan Trossard, ligdeki 10. maçında 4. asistini kaydetti.

Tecrübeli futbolcu, deplasmanda 2-1 galip gelinen Fenerbahçe derbisinde de 1 asist yapmıştı.

İç sahada yenilmezlik serisi 11 maça çıktı

Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni 3-0 yenen Beşiktaş, bu sezon Avrupa Ligi ve ligde evinde oynadığı 11 maçta da mağlup olmadı. Avrupa'da Midtjylland ile Hradec Kralove'yi 1-0, Kauno Zalgiris'i 3-0, Marsilya'yı 4-1 yenen ve son olarak da Crystal Palace ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş, ligde ise Eyüpspor'u 1-0, Çorum FK'yı 6-2, Erzurumspor FK'yı 3-0, Kocaelispor 2-1, İstanbul Başakşehir'i 2-0 ve Gençlerbirliği'ne karşı 3-0 galip geldi.

Orkun Kökçü cezalı duruma düştü

Beşiktaş'ta kaptan Orkun Kökçü, Gençlerbirliği maçının 55. dakikasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Siyah-beyazlı futbolcu, milli aradan sonra deplasmanda oynanacak Konyaspor mücadelesinde takımını yalnız bırakacak.

Vincenzo Italiano, Ljubisa Spajic'in ardından

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Beşiktaş tarihinde Ljubisa Spajic'in ardından iç sahada görev yaptığı ilk 6 Süper Lig maçının tamamını kazanan ikinci teknik direktör olmak istiyor. Spajic, 1962-1963 sezonunda Dolmabahçe'de sezonun ilk 8 maçında rakiplerine puan kaybetmemişti.

Italiano, idaresindeki siyah-beyazlılarda ligde evinde Eyüpspor, Çorum FK, Erzurumspor FK, Kocaelispor, Başakşehir ve Gençlerbirliği'ni mağlup etmeyi başardı.