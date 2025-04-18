Beşiktaş Göztepe Maçına Hazır

BEŞİKTAŞ, Süper Lig'in 32'nci haftasında deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. 5'e 2 top kapmayla başlayan idman, pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktiksel çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, deplasmandaki Göztepe maçı için bugün saat 16.00'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla İzmir'e giderek kampa girecek.