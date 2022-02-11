Üye Girişi
Beşiktaş-Göztepe maçının ardından - Son Dakika

Beşiktaş-Göztepe maçının ardından

11.02.2022 00:50
Beşiktaş-Göztepe maçının ardından

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda konuk olduğu Beşiktaş'a penaltı atışları sonucu (3-1) elenen Göztepe'nin teknik direktörü Nestor El Maestro, bu durumun kendilerini üzdüğünü söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda konuk olduğu Beşiktaş'a penaltı atışları sonucu (3-1) elenen Göztepe'nin teknik direktörü Nestor El Maestro, bu durumun kendilerini üzdüğünü söyledi.

El Maestro, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Penaltılarla kaybetmek üzüntü verici. Bu normal şekilde kaybetmekten daha çok üzüyor." dedi.

Karşılaşmada 120 dakika ciddi mücadele verdiklerini belirten El Maestro, "Ligde Hatayspor ile oynayacağız. Rakibimiz bizden bir gün önce maç oynadı. Bu onlara avantaj sağlıyor. Başa baş bir oyun sergilemek mutluluk verici. Beşiktaş'a karşı kendi oyunumuzu oynamak sevindirici. Evimize dönüp, önümüzdeki maça hazırlanacağız." diye konuştu.

Beşiktaş karşısında yorucu bir maç oynadıklarını vurgulayan El Maestro, " İzmir'e geç saatte ulaşacağız. İyi takımımız var. Dinlenme süreci de olacaktır. Ciddi sakatlığımız yok. Kupa rüyası bizim için sona erdi. Ligde kalma mücadelemiz devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

YORUMLAR
500

Türkiye Kupası, Hatayspor, Beşiktaş, Göztepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Beşiktaş-Göztepe maçının ardından - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
00:39 Aziz Yıldırım sinirden deliye döndü! Fenerbahçe'deki Galatasaraylı futbolcuları hedef aldı
00:11 Yozgat'ta ucuz yağ kuyruğu! Piyasanın altında fiyatı duyan sıraya girdi
00:10 Göztepe maçının yıldız ismi Ersin'i takım arkadaşı öv öv bitiremedi: Bizi çok kurtardı
00:05 İstanbul Gaziosmanpaşa'da 5 kişilik gruba silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı
23:55 Bu iddia kulisleri hareketlendirdi! Kabine'de ve çok önemli bir kurumda değişim yapılacak
23:37 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş açıkladı! Kripto para caiz mi?
23:24 Beşiktaş-Göztepe maçı 0-0 sona erdi! İşte Türkiye Kupası'nda çeyrek finale çıkan son takım
23:23 Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde şüpheli Seccad Yeşil tutuklandı
23:07 Survivor All Star'a damga vuran kavganın görüntüleri ortaya çıktı! Hikmet ve Yunus Emre birbirine girmiş
23:04 Meteoroloji uyardı, eğitime kar molası verildi! Çok sayıda ilde okullar tatil edildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2022 00:56:30. #1.13#
SON DAKİKA: Beşiktaş-Göztepe maçının ardından - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement