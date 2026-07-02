Beşiktaş, Gyirmot'u 2-1 Yendi - Son Dakika
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Beşiktaş, Gyirmot'u 2-1 Yendi

02.07.2026 20:19
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Beşiktaş, Slovakya'da hazırlık maçında Gyirmot'u 2-1'lik skorla mağlup etti.

Yeni sezon hazırlıklarına Slovakya'da devam eden Beşiktaş, ilk hazırlık maçında Macaristan ekibi Gyirmot'u 2-1 yendi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre X-BIONIC SPHERE'de basına kapalı oynanan müsabakaya siyah-beyazlılar, kalede Emre Bilgin, savunmada Taylan Bulut, Tiago Djalo, Emirhan Topçu ve Rıdvan Yılmaz ile başladı.

Teknik direktör Vincenzo Italiano, orta sahayı Kartal Kayra Yılmaz, Junior Olaitan ve Ozan Sevim ile kurarken, hücum hattında Vaclav Cerny, Ahmet Sami Bircan ve Mustafa Hekimoğlu'na şans verdi.

Beşiktaş ikinci yarıda ise Emir Yaşar, Taylan Bulut, Felix Uduokhai, Cumali Gürsel, Yasin Özcan, Mustafa Azem Yortaç, Fahri Kerem Ay, Kartal Cengizer, Devrim Şahin, Ali Pağda ve Semih Kılıçsoy ile sahada yer aldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona ererken siyah-beyazlılar, ikinci devrede kaydettiği golle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Beşiktaş'ın ilk hazırlık maçında gollerini genç futbolcular Ahmet Sami Bircan ile Devrim Şahin attı.

Kaynak: AA

Slovakya, Beşiktaş, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Gyirmot'u 2-1 Yendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beşiktaş, Gyirmot'u 2-1 Yendi - Son Dakika
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