Beşiktaş, uzun süredir transferini bitirmek için uğraştığı Halil Dervişoğlu'nu renklerine bağladı. Brentford ile anlaşan ancak maaş konusunda milli futbolcuyla pazarlıklarını sürdüren Beşiktaş, Dervişoğlu ile de orta yolu buldu. 23 yaşındaki futbolcu kısa süre içerisinde resmen açıklanacak.
Beşiktaş, Halil Dervişoğlu transferi için Brentford'da bonservis ücreti ödemeyecek. Siyah-beyazlılar, İngiliz ekibine başarı bonusuna bağlı olarak 500 bin euroluk bir ödeme yapabilir.
Halil Dervişoğlu, Beşiktaş ile 4 yıllık sözleşme imzalamasının ardından takımın Almanya kampına katılacak. Geçen sezon Brentford formasını 11 maçta giyen milli futbolcu, 1 gol atabilmişti.
Son Dakika › Spor › Kartal, Halil Dervişoğlu'nu kaptı! Milli futbolcu 4 yıllığına siyah-beyazlı formayı giyecek - Son Dakika