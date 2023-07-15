Kartal, Halil Dervişoğlu'nu kaptı! Milli futbolcu 4 yıllığına siyah-beyazlı formayı giyecek - Son Dakika
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Kartal, Halil Dervişoğlu'nu kaptı! Milli futbolcu 4 yıllığına siyah-beyazlı formayı giyecek

15.07.2023 09:53

Beşiktaş, uzun süredir uğraştığı Halil Dervişoğlu'nu renklerine bağladı. Brentford ile anlaşan Beşiktaş, Dervişoğlu ile maaş konusunda orta yolu buldu. Transfer için bonservis ücreti ödemeyecek olan Beşiktaş, başarı bonusuna bağlı olarak 500 bin euro ödeyebilir. 23 yaşındaki futbolcu 4 yıllık sözleşme imzalayacak ve takımın Almanya kampına katılacak.

Beşiktaş, uzun süredir transferini bitirmek için uğraştığı Halil Dervişoğlu'nu renklerine bağladı. Brentford ile anlaşan ancak maaş konusunda milli futbolcuyla pazarlıklarını sürdüren Beşiktaş, Dervişoğlu ile de orta yolu buldu. 23 yaşındaki futbolcu kısa süre içerisinde resmen açıklanacak.

BONSERVİS YOK, BAŞARI BONUSU VAR

Beşiktaş, Halil Dervişoğlu transferi için Brentford'da bonservis ücreti ödemeyecek. Siyah-beyazlılar, İngiliz ekibine başarı bonusuna bağlı olarak 500 bin euroluk bir ödeme yapabilir.

4 YILLIK İMZA ATACAK

Halil Dervişoğlu, Beşiktaş ile 4 yıllık sözleşme imzalamasının ardından takımın Almanya kampına katılacak. Geçen sezon Brentford formasını 11 maçta giyen milli futbolcu, 1 gol atabilmişti.

Beşiktaş sonunda muradına erdi! Halil Dervişoğlu, 4 yıllık imzayı atıyor
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Son Dakika Spor Kartal, Halil Dervişoğlu'nu kaptı! Milli futbolcu 4 yıllığına siyah-beyazlı formayı giyecek - Son Dakika


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