Beşiktaş, Hatayspor ile Mücadele Edecek - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş, Hatayspor ile Mücadele Edecek

Beşiktaş, Süper Lig'de Hatayspor'la 14. haftada karşılaşacak. Takım, kötü gidişata son vermeyi hedefliyor.

01.12.2024 09:46
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'a konuk olacak.

Mersin Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Süper Lig'de çıktığı son 4 maçta hanesine bir puan yazdırabilen Beşiktaş, kötü gidişatına Hatayspor karşısında son vermeyi hedefliyor.

Son haftalarda sergilediği kötü performans nedeniyle şampiyonluk yarışının uzağında kalan siyah-beyazlılar, Hatayspor'u mağlup ederek Fenerbahçe derbisi öncesinde moral bulmaya çalışacak.

Ligde 4 maçtır kazanamıyor

Siyah-beyazlı ekip, Trendyol Süper Lig'de çıktığı son 4 müsabakada galibiyet elde edemedi.

Ligin 9. haftasında Konyaspor'u 2-0 yenen Beşiktaş, ardından oynadığı 4 karşılaşmada ise 3 yenilgi ve 1 beraberlik yaşadı.

Beşiktaş'ta 3 eksik

Siyah-beyazlı ekipte 3 futbolcu, Hatayspor maçında forma giyemeyecek.

Ernest Muçi, Gabriel Paulista ve Felix Uduokhai, sakatlıkları nedeniyle yarın takımdaki yerlerini alamayacak.

Dört futbolcu ceza sınırında

Beşiktaş'ta 4 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Ligin geride kalan bölümünde 3'er kez sarı kartla cezalandırılan Moatasem Al Musrati, Ciro Immobile, Mert Günok ve Jonas Svensson, yarın kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 15. haftadaki Fenerbahçe derbisinde görev yapamayacak.

Takımın başında Serdar Topraktepe olacak

Beşiktaş, Hatayspor karşısında sahaya teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde çıkacak.

Siyah-beyazlı takımda üst üste yaşanan mağlubiyetlerin ardından teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile yollar ayrıldı.

Beşiktaş, Topraktepe yönetiminde geçen sezon tüm kulvarlarda 12 kez sahada yer almıştı. Siyah-beyazlı ekip, bu dönemde Türkiye Kupası'nı kazanma başarısı göstermişti.

İki takım arasında 9. randevu

Beşiktaş, Hatayspor ile 9. kez karşı karşıya gelecek.

Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'de oynanan söz konusu 8 maçın biri hükmen olmak üzere 3'ünü kazandı, 3'ünde berabere kaldı ve 2'sinde sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Beşiktaş, Hatayspor ile Mücadele Edecek - Son Dakika

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