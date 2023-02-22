Beşiktaş hazırlık maçında galip - Son Dakika
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Beşiktaş hazırlık maçında galip

22.02.2023 17:03
Beşiktaş hazırlık maçında galip

Beşiktaş, Süper Lig'e verilen arada oynadığı hazırlık maçında Eyüpspor'u 3-2 mağlup etti. Siyah-Beyazlılar'ın gollerini yeni transferler kaydetti.

Beşiktaş, Süper Lig'e verilen arada oynadığı hazırlık maçında Eyüpspor'u 3-2 mağlup etti.

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında liglere verilen arada çalışmalarını sürdüren Siyah-beyazlılar, Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Eyüpspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan mücadelede siyah-beyazlılar rakibini 3-2 mağlup ederken, golleri; 43'üncü Aboubakar, 47'nci dakikada Onur Bulut ve 56'ncı dakikada penaltıdan Maxim kaydetti. Eyüpspor'un golleri ise 20'nci dakikada Mustafa Pektemek ve 84'üncü dakikada Olivier Thill'den geldi.

Siyah-beyazlılar, Antalyaspor maçının hazırlıklarına yarın saat 12.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: DHA
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