Beşiktaş, Hoffenheim deplasmanında 3-2 kazanarak Avrupa Ligi'nde 2'de 2 yaptı - Son Dakika
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Beşiktaş, Hoffenheim deplasmanında 3-2 kazanarak Avrupa Ligi'nde 2'de 2 yaptı

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Beşiktaş, Hoffenheim deplasmanında 3-2 kazanarak Avrupa Ligi\'nde 2\'de 2 yaptı
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında deplasmanda Hoffenheim'ı 3-2 mağlup ederek lig aşamasında 2'de 2 yaptı. Hyeon-Gyu Oh 2 golle galibiyette önemli rol oynarken siyah-beyazlılar bu sezon Avrupa Ligi'nde oynadığı 8 maçın 7'sinden galibiyetle ayrıldı.

(SINSHEIM) - Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Almanya temsilcisi Hoffenheim'ı deplasmanda 3-2 mağlup ederek organizasyonda 2'de 2 yaptı. Siyah-beyazlılarda Hyeon-Gyu Oh attığı 2 golle galibiyette önemli rol oynadı.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Hoffenheim'a konuk oldu.

İlk yarısı 0-0 tamamlanan karşılaşmada siyah-beyazlılar ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Beşiktaş'ın gollerini Amir Murillo ile Hyeon-Gyu Oh kaydetti. Güney Koreli futbolcu, mücadelede 2 kez fileleri havalandırdı.

Bu sonuçla Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin lig aşamasında oynadığı ilk 2 maçı da kazandı.

Siyah-beyazlı ekip ayrıca bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 8 karşılaşmanın 7'sinden galibiyetle ayrıldı.

Kaynak: ANKA
TSG 1899 HoffenheimBeşiktaşFutbolSporSon Dakika

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