Beşiktaş, Hradec Kralove'yi 1-0 Geçti
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hradec Kralove ile oynadığı maçın ilk yarısını 1-0 önde kapattı.
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Beşiktaş, Çekya ekibi Hradec Kralove'u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı, siyah-beyazlıların 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
1. dakikada Murillo'nun sağ taraftan içeri yerden pasında savunmadan seken topa arka direkte İlhan Fakılı'nın dokunuşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.
26. dakikada Cerny'nin pasında ceza sahası dışında topla buluşan Orkun'un sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına geri döndü.
37. dakikada Van Buren'in pasında Sloncik'in ceza sahası içi sağ çaprazdan sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Nübel'de kaldı.
40. dakikada Olaitan'ın pasına hareketlenen Cerny'nin ceza sahasına girdikten sonra sağ çaprazdan vuruşunda top sağ alt köşeden filelere gitti. 1-0
Stat: Tüpraş
Hakemler: Urs Schnyder, Marco Zürcher, Benjamin Zürcher
Beşiktaş: Alexander Nübel, Amir Murillo, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Vaclav Cerny, Junior Olaitan, Orkun Kökçü, İlhan Fakılı, Hyeon-Gyu Oh
Yedekler: Doğan Alemdar, Emmanuel Agbadou, Felix Uduokhai, Taylan Bulut, Yasin Özcan, Wilfred Ndidi, Amir Hadziahmetovic, Milot Rashica, Kartal Yılmaz, Leandro Trossard, Mustafa Hekimoğlu, Semih Kılıçsoy
Teknik Direktör: Vincenzo Italiano
Hradec Kralove: Adam Zadrazil, David Ludvicek, Jakub Uhrincat, Filip Cihak, Frantisek Cech, Daniel Horak, Vladimir Darida, Samuel Dancak, Mick Van Buren, Tom Sloncik, Ondrej Mihalik
Yedekler: Patrik Vizek, Matyas Vagner, Elione Fernandes Neto, Matej Valenta, Stepan Ponikelsky, Daniel Trubac, Jakub Hodek, Marko Regza, Abdullahi Umar, Adam Vlkanova, Lucas Kubr
Teknik Direktör: David Horejs
Gol: Vaclav Cerny (dk. 40) (Beşiktaş)
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