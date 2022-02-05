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Beşiktaş ile Antalyaspor 52. maça çıkıyor - Son Dakika

Beşiktaş ile Antalyaspor 52. maça çıkıyor

05.02.2022 10:35
Beşiktaş ile Antalyaspor 52. maça çıkıyor

Beşiktaş ile Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'de yarın 52. kez karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş ile Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'de yarın 52. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında ligdeki rekabet, 11 Eylül 1982'de İstanbul'da yapılan ve Beşiktaş'ın 6-0 üstünlüğüyle sonuçlanan maçla başladı. O tarihten bu yana yapılan 51 lig karşılaşmasının 34'ünü Beşiktaş, 6'sını Antalyaspor kazandı. Taraflar 11 müsabakada ise birbirlerine üstünlük kuramadı.

Siyah-beyazlıların attığı 110 gole karşılık, kırmızı-beyazlılar 47 gol kaydetti.

Sezonun ilk yarısında oynanan maçta Beşiktaş, deplasmanda 2-0 geriden gelerek rakibini 3-2 mağlup etti.

İstanbul'daki son 3 maçta kazanamadı

Beşiktaş, evindeki son 3 maçta rakibine üstünlük kurmayı başaramadı.

Akdeniz temsilcisi 2018-2019 sezonunda Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmadan 3-2 galip ayrılırken, Süper Lig'de Beşiktaş'a bu statta ilk yenilgisini yaşatan takım olmuştu. 2019-2020'de rakibine 2-1 yenilen Beşiktaş, geçen sezonki iç saha mücadelesinde ise 1-1 beraberlikle ayrıldı.

Beşiktaş rakibini İstanbul'da son olarak 2017-2018 sezonunda 2-0 yenmişti.

Beşiktaş, evinde açık ara üstün

Beşiktaş, evinde Antalyaspor'a son 3 maçta üstünlük sağlayamasa da İstanbul'daki karşılaşmalarda rakibine büyük üstünlük kurmayı başardı.

Siyah-beyazlılar, Akdeniz temsilcisiyle, birini cezası sebebiyle Eskişehir'de yaptığı iç sahadaki 25 karşılaşmanın 18'inde sahadan galibiyetle ayrılırken, 4 kez rakibine yenildi, 3 defa da berabere kaldı.

Beşiktaş, iç sahadaki maçlarda kırmızı-beyazlıların filelerini 50 kez havalandırırken, kalesinde 13 gol gördü.

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Spor Toto Süper Lig, Antalyaspor, İstanbul, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Beşiktaş ile Antalyaspor 52. maça çıkıyor - Son Dakika Spor


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