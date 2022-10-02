Beşiktaş büyük derbide sık sık ofsayta düşünce duruma sinirlenen taraftar yan hakeme puro attı

Süper Lig'de haftanın maçında Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Karşılaşmanın ilk 25 dakikasında toplam 6 kez ofsayt bayrağı kalkması dikkat çekti.

OFSAYTLARA SİNİRLENDİLER

Mücadelenin ilk çeyreğinde Fenerbahçe daha etkili bir görüntü çizdi. Hızlı ataklarla rakip kalede tehlike yaratmaya çalışan siyah-beyazlılar, sık sık ofsayta kaldı. Bu duruma sinirlenen bir Beşiktaş taraftarının gösterdiği tepki sosyal medyada olay oldu.

Görsel: Yeni Şafak/ Kadircan Dilli

SAHAYA PURO ATTI

Siyah-beyazlı bir taraftar Wehorst'un ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golünün ardından yan hakemin olduğu bölgeye puro attı.