Süper Lig'de haftanın maçında Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Karşılaşmanın ilk 25 dakikasında toplam 6 kez ofsayt bayrağı kalkması dikkat çekti.
Mücadelenin ilk çeyreğinde Fenerbahçe daha etkili bir görüntü çizdi. Hızlı ataklarla rakip kalede tehlike yaratmaya çalışan siyah-beyazlılar, sık sık ofsayta kaldı. Bu duruma sinirlenen bir Beşiktaş taraftarının gösterdiği tepki sosyal medyada olay oldu.
Siyah-beyazlı bir taraftar Wehorst'un ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golünün ardından yan hakemin olduğu bölgeye puro attı.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş büyük derbide sık sık ofsayta düşünce duruma sinirlenen taraftar yan hakeme puro attı - Son Dakika