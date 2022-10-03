Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinden Rıdvan Dilmen'i çok şaşırtan detay: Uzun süredir görmemiştim - Son Dakika
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Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinden Rıdvan Dilmen'i çok şaşırtan detay: Uzun süredir görmemiştim

03.10.2022 00:19

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin golsüz beraberlikle bitmesini ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen değerlendirdi. Son yıllarda izlediği en kötü derbi olduğunu söyleyen Dilmen, "Coşkulu bir Beşiktaş taraftarı vardı maçtan önce, seramoniye kadar. İki haftadır beklenen derbi olmasına rağmen oyun insiyatıfi Fenerbahçe'deydi ama olmadı. Hiç ev sahibinin üstün oynamadığı bir derbi görmedim uzun süredir." dedi.

Süper Lig'de sezonun ilk derbisi tat vermedi. Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin 0-0 berabere kaldığı maçı TV8.5 ekranlarında değerlendiren Rıdvan Dilmen, karşılaşmanın son zamanlarda izlediği en kötü derbi olduğunu belirtti.

"SEREMONİYE KADAR COŞKULU BEŞİKTAŞ TARAFTARI VARDI"

Derbide kendisini şaşırtan bir detayı anlatan Rıdvan Dilmen yaptığı açıklamada, "Coşkulu bir Beşiktaş taraftarı vardı maçtan önce, seremoniye kadar. İki haftadır beklenen derbi olmasına rağmen oyun inisiyatifi Fenerbahçe'deydi ama olmadı. Hiç ev sahibinin üstün oynamadığı bir derbi görmedim uzun süredir." ifadelerini kullandı.

Rıdvan Dilmen'in açıklamalarının devamı şöyle:

"HERKESİN BEKLENTİSİ GOLLÜ MAÇTI"

"Bugün program zor biter, son yıllarda gördüğüm en kötü derbilerden biri. Pozisyon fakirliği vardı. Sanki iki takım da beraberlik için oynamış gibiydi. Hakem de aynı şekilde. Espri bir yana, psikolojik faktörler gidişatı etkiledi. Fenerbahçe Galatasaray'u geçen sezon yendi mesela deplasmanda, onda da olmamıştı. Herkesin beklentisi gollü maçtı. Fenerbahçe'nin nasıl oynayacağını bilmediğimiz için Fenerbahçe açısından tahmin yapamadık.

"FENERBAHÇE, BEŞİKTAŞ TRİBÜNLERİNİ DURDURDU"

Beşiktaş Başakşehir'e, Fenerbahçe'de Konya'ya karşı zorlanmıştı önceki haftalarda. Maçın gidişatında Jesus'un kazanmaya geldiğini hissediyordum. Beşiktaş savunma arkasına top atmak zorunda kaldı, 6 kez ofsayta yakalandı. Savunmayı öne çıkarması Fenerbahçe'nin işe yaradı. Ersin 2 tane ilk yarıda iyi top çıkardı. Fenerbahçe ilk yarıda yüzde 10 daha iyi oynayarak Beşiktaş tribünlerinin gürültüsünü durdurdu.

"DAĞ FARE DOĞURDU"

3'er oyuncu değişikliklerinden sonra oyun Fenerbahçe açısından durdu resmen. Beşiktaş'ta da Ghezzal fark yarattı. Alanya maçı 3-1'ken çıktı oyundan 2. haftada. Çok net değiştirdi gidişatı. Yıldız oyuncusuz olmadığını gösterdi bir kez daha. Tribünleri de ayaklandırdı. Alan memnun satan memnun durumu oldu. Fenerbahçe otobüse binecek, kumanyasını yiyecek 1 puan 1 puandır diyip evine dönecek. Kaybetse bence Ismael giderdi. Tedirginlik onda da vardı. Son dakikalarda kazanmayı hesaplamış o belliydi. Aslında oyun için adil bir sonuç oldu. Dağ fare doğurdu da diyebiliriz.

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Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinden Rıdvan Dilmen'i çok şaşırtan detay: Uzun süredir görmemiştim - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinden Rıdvan Dilmen'i çok şaşırtan detay: Uzun süredir görmemiştim - Son Dakika
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