Giresunspor-Beşiktaş maçında ilginç anlar! Önce gol, sonra ofsayt, ardından da penaltı... - Son Dakika
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Giresunspor-Beşiktaş maçında ilginç anlar! Önce gol, sonra ofsayt, ardından da penaltı...

08.10.2022 20:51
Giresunspor-Beşiktaş maçında ilginç anlar! Önce gol, sonra ofsayt, ardından da penaltı...

Giresunspor'a konuk olan Beşiktaş'ın 19. dakikada Tayyip Talha ile bulduğu gol maçın hakeminin VAR incelemesi sonrası iptal edildi. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, VAR incelemesi sonrası penaltı kararı verdi. Kararın ardından meşin yuvarlağın başına geçen Wout Weghorst'un vuruşunda kaleci Onurcan Piri gole izin vermedi.

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, Giresunspor'a konuk oldu. Mücadelenin 14. dakikasında ev sahibi ekibin kalesinde yaşanan karambol sosyal medyada gündem oldu.

VAR UYARDI

Mücadelenin 14. dakikasında Beşiktaş'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahasında oluşan karambolde Tayyip Talha Sanuç topu ağlara gönderdi. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu önce santra noktasını gösterirken, daha sonra VAR uyarısı ile pozisyonu izlemeye gitti.

Giresunspor-Beşiktaş maçında olay karambol! Hakemler 3 kere karar değiştirdi
Görüntü: Beinsports

PENALTI KAÇTI

Golü ofsayt gerekçesiyle iptal eden Uğurlu, Beşiktaşlı futbolcuya faul yapıldığı gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Weghorst, Giresunspor kalecisi Onurcan'ı geçemedi.

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