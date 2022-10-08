Giresunspor-Beşiktaş maçında ilginç anlar! Önce gol, sonra ofsayt, ardından da penaltı...

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, Giresunspor'a konuk oldu. Mücadelenin 14. dakikasında ev sahibi ekibin kalesinde yaşanan karambol sosyal medyada gündem oldu.

VAR UYARDI

Mücadelenin 14. dakikasında Beşiktaş'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahasında oluşan karambolde Tayyip Talha Sanuç topu ağlara gönderdi. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu önce santra noktasını gösterirken, daha sonra VAR uyarısı ile pozisyonu izlemeye gitti.

Görüntü: Beinsports

PENALTI KAÇTI

Golü ofsayt gerekçesiyle iptal eden Uğurlu, Beşiktaşlı futbolcuya faul yapıldığı gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Weghorst, Giresunspor kalecisi Onurcan'ı geçemedi.