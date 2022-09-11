Beşiktaş ile Medipol Başakşehir 32. kez karşı karşıya gelecek - Son Dakika
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Beşiktaş ile Medipol Başakşehir 32. kez karşı karşıya gelecek

11.09.2022 14:16
Beşiktaş ile Medipol Başakşehir 32. kez karşı karşıya gelecek

Beşiktaş ile Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de yarın 32. kez karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş ile Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de yarın 32. kez karşı karşıya gelecek.

Siyah-beyazlı takım, eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan rakibiyle yaptığı 31 maçta galip gelmekte zorlandı. Rakibine 8 kez üstünlük kurabilen Beşiktaş, 9 maçtan ise mağlup ayrıldı.

İki takım arasındaki 14 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Son maç berabere

İki takım arasında oynanan son maç 2-2 bitti.

Vodafone Park'ta oynanan 7 Mart 2022'de oynanan karşılaşmada Başakşehir iki kez öne geçse de siyah-beyazlı ekip beraberliği yakaladı.

Konuk ekibin golleri Stefano Okaka ve Trezeguet'den gelirken, siyah-beyazlı takımın gollerini Güven Yalçın ve Kenan Karaman attı.

Siyah-beyazlı ekibin 41 golüne, Medipol Başakşehir 42 golle karşılık verdi.

Lig maçları

İki ekip Süper Lig'de 28 kez karşılaşırken, Medipol Başakşehir 8, Beşiktaş ise 7 kez kazandı.

Taraflar arasındaki 13 maçta da beraberlik bozulamadı. İki ekip de ligde 39'şar gol kaydetti.

Beşiktaş evindeki 14 maçta 5 galibiyet alabildi

Beşiktaş, Medipol Başakşehir ile evinde oynadığı 14 lig maçında 5 galibiyet alabildi.

Evinde rakibiyle 7 defa berabere kalan siyah-beyazlı ekip, iki kez mağlup oldu.

Siyah-beyazlı takım, İstanbul Büyükşehir Belediyespor adıyla Süper Lig'de 2007-2008 sezonundan itibaren mücadeleye etmeye başlayan rakibi karşısında iç sahadaki ilk 4 maçta 2 galibiyet ve birer beraberlik ve yenilgiyle sahadan ayrıldı.

Beşiktaş, evindeki son 10 karşılaşmada ise rakibini 3 kez yenerken, 6 defa da sahadan beraberlikle ayrıldı.

Siyah-beyazlı ekip, 2010-2011 sezonunda evinde Medipol Başakşehir'e 2-0 yenildi.

İç sahada rakibine 19 gol atan siyah-beyazlı ekip, kalesinde ise 14 gol gördü.

Kupada 3 maç

İki takım Ziraat Türkiye Kupası'nda da 3 kez karşı karşıya geldi.

2009-2010 sezonundaki Türkiye Kupası grup maçı, 1-0 Medipol Başakşehir'in üstünlüğüyle tamamlandı.

Beşiktaş ve Medipol Başakşehir, 2010-2011 sezonunda ise Türkiye Kupası finalinde daha karşılaştı. Normal süresi ve uzatma bölümü 2-2 berabere tamamlanan karşılaşmada rakibine penaltılarda 4-3 üstünlük kuran siyah-beyazlı takım, kupanın sahibi oldu.

İki takım geçen sezon tek maç eleme usulüne göre oynanan kupada bu kez yarı finalde rakip oldu. Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmanın normal süresi 2-2 berabere tamamlanırken, Beşiktaş uzatmada Cyle Larin ile 102. dakikada bulduğu golle karşılaşmayı 3-2 kazandı ve finale yükseldi.

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Kaynak: AA

Vodafone Park, Başakşehir, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş ile Medipol Başakşehir 32. kez karşı karşıya gelecek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Beşiktaş ile Medipol Başakşehir 32. kez karşı karşıya gelecek - Son Dakika
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