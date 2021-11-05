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Beşiktaş ile Trabzonspor 133. kez karşılaşacak - Son Dakika

Beşiktaş ile Trabzonspor 133. kez karşılaşacak

05.11.2021 10:05
Beşiktaş ile Trabzonspor 133. kez karşılaşacak

Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor, Beşiktaş'a konuk olacak.

Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor, Beşiktaş'a konuk olacak. İki takımı bu mücadeleyle 133. kez karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Yarın 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Erkan Özdamar yönetecek. Özdamar'ın yardımcılıklarını ise İbrahim Çağlar Uyarcan, Erdinç Sezertem yapacak.

Ligde zirvede bulunan Trabzonspor, 23 maçtır dış sahada yenilmezlik serisini Beşiktaş karşısında da sürdürmeyi planlıyor. Bu sezon sahasında maç kaybetmeyen son şampiyon Beşiktaş ise Şampiyonlar Lig'inde ve Süper Lig'de geçirdiği sıkıntılı günleri alacağı galibiyetle geride bırakmayı hedefliyor.

48 yıllık rekabet

Trabzonspor'un 2-0'lık galibiyetiyle 11 Ekim 1973'te başlayan 48 yıllık rekabette, geride kalan 132 resmi karşılaşmanın 54'ünü Beşiktaş, 46'sını bordo-mavili ekip kazandı. 32 maçta ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Siyah-beyazlıların 183 golüne, bordo-mavililer 148 golle karşılık verdi.

Ligde de Beşiktaş önde

Beşiktaş ile Trabzonspor arasında ligde oynanan maçlardaki galibiyet sayısında 2 farkla siyah-beyazlıların üstünlüğü bulunuyor. 96 lig maçında Beşiktaş 37, Trabzonspor 35 galibiyet aldı, 24 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Beşiktaş rakip fileleri 138 kez sarsarken, Trabzonspor da 110 defa gol sevinci yaşadı.

İstanbul'da siyah-beyazlılar üstün

Beşiktaş, İstanbul'da yaptığı mücadelelerde rakibine üstünlük kurdu. İki takım, İstanbul'da resmi ve özel toplam 64 kez karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar 32, bordo-mavililer 14 kez sevinen taraf oldu. Taraflar 19 maçta ise eşitliği bozamadı. İstanbul'da Beşiktaş 104, Trabzonspor da 51 gol kaydetti.

Ligde iki takım arasında İstanbul'da 47 maç oynandı. Bunların 20'sini Beşiktaş, 13'sini Trabzonspor kazandı, 14 karşılaşmada 3 puan sevinci yaşayan olmadı. Ev sahibi ekibin 74 golüne karşılık, bordo-mavililer 41 gol attı.

2014-2015 sezonunda Beşiktaş, stadının yapım aşamasında olduğu dönemde bordo-mavilileri Konya'da ağırladığı müsabakayı 3-0 kazanmıştı.

Trabzonspor, deplasmanda son 17 maçta 4 kez yenildi

Bordo-mavililer, rakibine konuk olduğu 17 maçta sadece 4 kez yenildi. Trabzonspor 6, Beşiktaş 4 defa galip geldi. 7 kez de taraflar beraberlikle sahadan ayrıldı.

Beşiktaş ile Trabzonspor arasında geçtiğimiz sezon İstanbul'da oynanan karşılaşmadan bordo-mavililer, 2-1 galip ayrılmıştı. - TRABZON

Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, İstanbul, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Beşiktaş ile Trabzonspor 133. kez karşılaşacak - Son Dakika Spor


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