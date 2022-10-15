Beşiktaş ile Trabzonspor 135. randevuda - Son Dakika
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Beşiktaş ile Trabzonspor 135. randevuda

15.10.2022 10:47
Beşiktaş ile Trabzonspor 135. randevuda

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor yarın İstanbul'da yapacakları maçla birlikte 135. kez karşılacaklar.

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor yarın İstanbul'da yapacakları maçla birlikte 135. kez karşılacaklar.

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor Vodofone Park Stadyumunda karşılaşacak. Saat 20: 00'de başlayacak olan karşılaşmayı Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını ise Süleyman Özay ve Mustafa Kürşad Filiz yapacak.

Ligde siyah-beyazlılar 18 puanla averajla ikinci sırada yer alırken, bordo-mavililer ise 17 puanla yedinci sırada yer alıyor. Bordo-mavililer sahadan galibiyetle ayrılması halinde puanını 20'ye çıkartacak ve rakibinin önüne geçecek. Beşiktaş ise taraftarı önünde oynayacağı maçta galibiyetle ayrılarak yoluna devam etmeyi planlıyor.

Ezeli rekabet

Trabzonspor'un 2-0'lık galibiyetiyle 11 Ekim 1973'te başlayan 49 yıllık rekabette, geride kalan 134 resmi karşılaşmanın 54'ünü Beşiktaş, 47'sini bordo-mavili ekip kazandı, 33 maçta ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Siyah-beyazlıların 185 golüne, bordo-mavililer 151 golle karşılık verdi.

Ligde Beşiktaş önde

Beşiktaş ile Trabzonspor arasında ligde yapılan maçlarda galibiyet sayısında bir farkla siyah-beyazlıların üstünlüğü bulunuyor. İki takım arasında geride kalan 98 lig maçında Beşiktaş 37, Trabzonspor 36 galibiyet aldı. 25 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Beşiktaş'ın 140 golüne, Trabzonspor 113 golle cevap verdi.

İstanbul'daki maçlar

Beşiktaş, İstanbul'da yaptığı maçlarda rakibine büyük üstünlük kurdu. İki takım, İstanbul'da resmi ve özel olmak üzere 66 kez karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar 32, bordo-mavililer 15 kez sahadan galip ayrılırken, taraflar 19 maçta ise eşitliği bozamadı. İstanbul'da Beşiktaş 105, Trabzonspor ise 53 gol attı. 2014-2015 sezonunda Beşiktaş, stadının yapım aşamasında olduğundan dolayı Trabzonspor'u Konya'da ağırladığı maçı 3-0 kazanmıştı.

İki takım arasında geçtiğimiz sezon İstanbul'da oynanan maçı Trabzonspor 2-1 kazanırken, Trabzon'da oynanan maç ise 1-1 beraberlikle sonuçlandı. - TRABZON

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Beşiktaş ile Trabzonspor 135. randevuda - Son Dakika

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