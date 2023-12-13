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Beşiktaş'ın Avrupa Kupalarındaki Performansı - Son Dakika
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Beşiktaş'ın Avrupa Kupalarındaki Performansı

Beşiktaş, Avrupa'da 242. kez sahne alacak. Siyah-beyazlılar, 241 maçta 90 galibiyet, 48 beraberlik ve 103 yenilgi yaşadı. Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki en farklı skorlu galibiyeti 6-0, en farklı yenilgisi ise 8-0 oldu. Oktay Derelioğlu, Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki en golcü oyuncusu olarak 14 golle zirvede yer alıyor.

Beşiktaş\'ın Avrupa Kupalarındaki Performansı
13.12.2023 - 11:17,
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UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun 6. ve son haftasında yarın deplasmanda İsviçre temsilcisi Lugano ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş, Avrupa'da 242. kez sahne alacak.

Siyah-beyazlı futbol takımı, Avrupa kupalarında çıktığı 241 müsabakada 90 galibiyet, 48 beraberlik ve 103 yenilgi yaşadı.

Söz konusu maçlarda 318 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 365 gol gördü.

Avrupa performansı

Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:

OrganizasyonOGBMAGYG
Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi8927194389153
UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi121532444189155
Kupa Galipleri Kupası2044122138
UEFA Avrupa Konferans Ligi116141919
TOPLAM2419048103318365

İsviçre takımlarıyla 4. maç

Siyah-beyazlı takım, İsviçre ekipleriyle 4. kez karşı karşıya gelecek.

2007-2008 sezonunda Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Zürih ile eşleşen Beşiktaş, deplasmanda 1-1 berabere kaldığı rakibini İstanbul'da 2-0 mağlup etti.

Beşiktaş, bu sezon ise UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde bir başka İsviçre ekibi Lugano'nun rakibi oldu. Siyah-beyazlı ekip, İstanbul'daki karşılaşmada 2-0 öne geçmesine rağmen Valentin Rosier'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldığı karşılaşmadan 3-2 mağlup ayrıldı.

Üç kez çeyrek final oynadı

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek final oynadı.

Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, 2002-2003'te ise UEFA Kupası'nda son 8 takım arasına kaldı.

Beşiktaş, 2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde de çeyrek finale yükseldi.

Farklı galibiyetler

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı skorlu galibiyetini 2018-2019 sezonunda elde etti.

Siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında ağırladığı Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'ı 6-0 mağlup ederek Avrupa'daki en farklı skorlu galibiyetine imza attı.

Beşiktaş, 2002-2003 sezonunda ise UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında Bosna Hersek temsilcisi Saraybosna'yı deplasmanda 5-0 yendi.

Farklı mağlubiyetler

Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarındaki en farklı yenilgisini 2007-2008 sezonunda yaşadı.

Söz konusu sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden siyah-beyazlı ekip, İngiltere temsilcisi Liverpool'a deplasmanda 8-0 mağlup oldu.

Beşiktaş, ayrıca Şampiyonlar Ligi'nin 2000-2001 sezonunda İngiltere'nin Leeds United ekibine, 2016-2017 sezonunda ise Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımına 6-0'lık skorlarla yenildi.

Siyah-beyazlı ekip iç sahada ise iki kez farklı mağlubiyetlerle sahadan ayrılmak zorunda kaldı. 1986-1987 sezonunda Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası adıyla gerçekleştirilen organizasyonun çeyrek finalinde Beşiktaş, Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'e İzmir'de 5-0 mağlup oldu. Beşiktaş, bu sezon da Tüpraş Stadı'nda Belçika temsilcisi Club Brugge'e aynı skorla yenilerek 36 yıl sonra evinde ağır bir mağlubiyet yaşadı.

Avrupa'da en golcü oyuncu Oktay Derelioğlu

Siyah-beyazlı ekibin Avrupa kupalarındaki en golcü oyuncuları sıralamasında Oktay Derelioğlu, 14 golle zirvede yer alıyor.

Bu alanda Oktay Derelioğlu'nu 13 kez fileleri havalandıran Vincent Aboubakar takip ediyor. Hafta içinde kadro dışı bırakılan Kamerunlu santrfor, yarınki karşılaşmada forma giyemeyeceği için bu rekoru kırma şansını kullanamayacak.

Beşiktaş'ın mevcut kadrosunda bulunan Cenk Tosun ile siyah-beyazlıların eski oyuncuları Ricardo Quaresma ve Bobo'nun da 12'şer golü bulunuyor.

Kaynak: AA
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