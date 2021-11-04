Beşiktaş'ın Avrupa Ligi şansı var mı?

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. maçında deplasmanda Sporting'e 4-0 mağlup oldu. Siyah-Beyazlı temsilcimiz grupta puansız. Attığı gol 2, yediği gol ise 12. Averaj anlamında da bir hayli sıkıntılı durumda. Ancak Avrupa Ligi ihtimali devam ediyor.
Beşiktaş grubundaki ilk maçında Borussia Dortmund'a 2-1, Ajax'a 2-0, Sporting Lizbon'a da 4-1 mağlup oldu. Kartal, 4. maçında ise Portekiz ekibine 4-0 kaybetti ve 4'te 0 yaptı. Puansız son sırada kalan Siyah Beyazlılar, 24 Kasım'da Ajax'ı konuk edecek, 7 Aralık'ta son maçında Dortmund ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Ajax'a mağlup olan Dortmund'un 6 puanı var. Beşiktaş son 2 maçını kazanırsa, son sınavı Dortmund'la deplasmanda. Ajax'ı yenerse İkili averaja götürme fırsatı bulacak. Bu durumda Dortmund'un haftaya Sporting'e yenilmesi gerekiyor. Kartal da son hafta Alman devini en az 2 farklı mağlup ederse Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek.
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