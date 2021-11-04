Beşiktaş'ın Avrupa Ligi şansı var mı?

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. maçında deplasmanda Sporting'e 4-0 mağlup oldu. Siyah-Beyazlı temsilcimiz grupta puansız. Attığı gol 2, yediği gol ise 12. Averaj anlamında da bir hayli sıkıntılı durumda. Ancak Avrupa Ligi ihtimali devam ediyor.

KARNE NASIL?

Beşiktaş grubundaki ilk maçında Borussia Dortmund'a 2-1, Ajax'a 2-0, Sporting Lizbon'a da 4-1 mağlup oldu. Kartal, 4. maçında ise Portekiz ekibine 4-0 kaybetti ve 4'te 0 yaptı. Puansız son sırada kalan Siyah Beyazlılar, 24 Kasım'da Ajax'ı konuk edecek, 7 Aralık'ta son maçında Dortmund ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

RAKİP DORTMUND

Ajax'a mağlup olan Dortmund'un 6 puanı var. Beşiktaş son 2 maçını kazanırsa, son sınavı Dortmund'la deplasmanda. Ajax'ı yenerse İkili averaja götürme fırsatı bulacak. Bu durumda Dortmund'un haftaya Sporting'e yenilmesi gerekiyor. Kartal da son hafta Alman devini en az 2 farklı mağlup ederse Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek.