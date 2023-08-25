Lucescu\'dan Beşiktaş\'a olay benzetme: Afrika Milli Takımı\'na karşı oynadık

Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Beşiktaş, deplasmanda Dinamo Kiev'i 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Ukrayna ekibinin hocası Mircea Lucescu'nun Beşiktaş'ı Afrika Milli Takımı'na benzetmesi dikkat çekti.
Beşiktaş'ta oynayan Afrikalı futbolcuların fazlalığına dikkat çeken Lucescu, "Biz Beşiktaş'a karşı değil, Afrika Milli Takımı'na karşı oynadık. Kulüpte yetişmiş 11 oyuncuyla onlara karşı oynamak çok zor. Oyuncularımızın tecrübesizliğinden faydalandılar ve goller attılar. İyi bir takım, iyi transferler yaptılar." ifadelerini kullandı.
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