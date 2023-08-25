Lucescu'dan Beşiktaş'a olay benzetme: Afrika Milli Takımı'na karşı oynadık - Son Dakika

Lucescu'dan Beşiktaş'a olay benzetme: Afrika Milli Takımı'na karşı oynadık

Lucescu\'dan Beşiktaş\'a olay benzetme: Afrika Milli Takımı\'na karşı oynadık
Son Güncelleme: 25.08.2023 09:55

Beşiktaş'ın Dinamo Kiev'i 3-2 mağlup ettiği Konferans Ligi play-off turu maçının ardından Ukrayna ekibinin hocası Mircea Lucescu, Beşiktaş'ı Afrika Milli Takımı'na benzetti.

Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Beşiktaş, deplasmanda Dinamo Kiev'i 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Ukrayna ekibinin hocası Mircea Lucescu'nun Beşiktaş'ı Afrika Milli Takımı'na benzetmesi dikkat çekti.

"AFRİKA MİLLİ TAKIMI'NA KARŞI OYNADIK"

Beşiktaş'ta oynayan Afrikalı futbolcuların fazlalığına dikkat çeken Lucescu, "Biz Beşiktaş'a karşı değil, Afrika Milli Takımı'na karşı oynadık. Kulüpte yetişmiş 11 oyuncuyla onlara karşı oynamak çok zor. Oyuncularımızın tecrübesizliğinden faydalandılar ve goller attılar. İyi bir takım, iyi transferler yaptılar." ifadelerini kullandı.

Mircea Lucescu, Dinamo Kiev, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Lucescu'dan Beşiktaş'a olay benzetme: Afrika Milli Takımı'na karşı oynadık - Son Dakika


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SON DAKİKA: Lucescu'dan Beşiktaş'a olay benzetme: Afrika Milli Takımı'na karşı oynadık - Son Dakika
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