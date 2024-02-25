Beşiktaş'ın Gedson Fernandes ve Bahtiyar Zaynutdinov'u Galatasaray maçında forma giyemeyecek - Son Dakika
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Beşiktaş'ın Gedson Fernandes ve Bahtiyar Zaynutdinov'u Galatasaray maçında forma giyemeyecek

Beşiktaş\'ın Gedson Fernandes ve Bahtiyar Zaynutdinov\'u Galatasaray maçında forma giyemeyecek

Beşiktaş'ın orta saha oyuncuları Gedson Fernandes ve Bahtiyar Zaynutdinov, İstanbulspor maçında gördükleri sarı kart sonrası cezalı duruma düştü. İki oyuncu da gelecek hafta oynanacak olan Galatasaray maçında forma giyemeyecek.

25.02.2024 21:35  Güncelleme: 21:37
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Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Gedson Fernandes ve Bahtiyar Zaynutdinov, İstanbulspor karşısında gördükleri sarı kart sonrası cezalı duruma düştü. İki oyuncu da gelecek hafta oynanacak olan Galatasaray maçında forma giyemeyecek.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılarda Portekizli oyuncu Gedson Fernandes ve Bahtiyar Zaynutdinov, sarı kart görerek cezalı duruma düştü. İki futbolcu da bir sonraki hafta Galatasaray ile oynanacak derbi müsabakasında görev alamayacak.

Gedson, bu sezon Antalyaspor, Fatih Karagümrük ve Sivasspor müsabakalarında; Bahtiyar Zaynutdinov ise, Kasımpaşa, Fatih Karagümrük ve Sivasspor karşılaşmalarında sarı kart görmüştü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Beşiktaş'ın Gedson Fernandes ve Bahtiyar Zaynutdinov'u Galatasaray maçında forma giyemeyecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beşiktaş'ın Gedson Fernandes ve Bahtiyar Zaynutdinov'u Galatasaray maçında forma giyemeyecek - Son Dakika
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