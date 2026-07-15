Beşiktaş'ın GenBeşiktaş Projesi Düzce'de Tanıtıldı - Son Dakika
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Beşiktaş'ın GenBeşiktaş Projesi Düzce'de Tanıtıldı

Beşiktaş\'ın GenBeşiktaş Projesi Düzce\'de Tanıtıldı
15.07.2026 12:06
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18 yaş altı Beşiktaşlılar, GenBeşiktaş projesi ile kulübe üye oldu, 100 çocuk kartlarını aldı.

Beşiktaş'ın 18 yaş altındaki taraftarlarına kulüp üyeliğinin kapılarını açan GenBeşiktaş projesi Düzce'de düzenlenen programla tanıtıldı. Organizasyonda 100 çocuk üyelik kartlarını alarak resmen Beşiktaş ailesine katıldı.

1903 Düzce Beşiktaşlılar Derneği'nin düzenlediği organizasyonla GenBeşiktaş projesi tanıtıldı. BJK Üyelik ve Sicil Kurulu tarafından geliştirilen projeyle, 18 yaş altındaki tüm Beşiktaşlı çocuk ve gençlerin kulübe üye olmasının yolu açıldı. Hem ileride Beşiktaş'la ilgili kararlarda söz sahibi olabilecek gençlerin yetiştirilmesi hem de kulübe aidiyet duygusunun geliştirilmesi amacıyla hazırlanan proje kapsamında, 18 yaşına kadar tüm çocuklar GenBeşiktaş sistemine üye olabiliyor. Üyeler, kendilerine özel tasarlanan üyelik kartı ile manevi değeri yüksek parçalardan oluşan 'hoş geldin' kitine sahip oluyor. Ayrıca 18 yaşını dolduran GenBeşiktaş üyeleri, indirimli olarak Beşiktaş Genel Kurul Üyeliği'ne geçiş yapabilecek.

Geceye BJK Üyelik ve Sicil Kurulu Başkanı Sefa Bağcı ile yönetim kurulu üyeleri, 1903 Düzce Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Ömer Faruk Kubilay, dernek üyeleri, Beşiktaşlı aileler ve çocukları katıldı.

Sefa Bağcı: "GenBeşiktaş bırakın Türkiye'yi, dünyanın en iyi çocuk ve gençlik kulüpleri arasında yer alacak"

Beşiktaş JK Üyelik ve Sicil Kurulu Başkanı Sefa Bağcı, projenin camianın uzun yıllardır beklediği önemli çalışma olduğunu belirterek, "Bu akşamın teması GenBeşiktaş. Bizler 2 sene önce üyelik ve sicil kurulu olarak göreve geldiğimizde 30 bin üyeliğin sorunlarını çözdük. Ama hep aklımızda GenBeşiktaş vardı. Çünkü camiamızın uzun yıllardır beklediği bir projeydi. 18 yaş altı çocuklarımızın da kulübe resmi olarak üye olmalarını istedik. Çok heyecanlı ve güzel süreç yaşadık. GenBeşiktaş çok iddialı bir proje olacak. Bırakın Türkiye'yi, dünyanın en iyi çocuk ve gençlik kulüpleri arasında yer alacak. Bunun gururunu yaşıyoruz. Bunu dışarıdan destek almadan, Beşiktaş'ın kurumsal yapısı içindeki süreçleri işleterek yaptık. Diğer örneklerden ayıran en büyük özellik, hediye edilebilir olmasıdır" dedi.

Ömer Faruk Kubilay: "Bayrağı daha da yukarıda tutmaya devam edeceğiz"

1903 Düzce Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Ömer Faruk Kubilay ise göreve geldikleri günden bu yana Düzce'de sosyal sorumluluk projelerine önem verdiklerini ifade ederek, "Çocuklara, özel bireylere, yaşlılarımıza ve ihtiyaç duyan herkese Beşiktaş'ın adını en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Bizden önce emek verenlerin taşıdığı bayrağı daha da yukarıda tutmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Programın sonunda Düzce'de GenBeşiktaş projesine katılan 100 çocuğa üyelik kartları düzenlenen törenle sahiplerine teslim edildi. Program, toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Beşiktaş, Futbol, Çocuk, Düzce, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ın GenBeşiktaş Projesi Düzce'de Tanıtıldı - Son Dakika

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