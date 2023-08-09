Beşiktaş'ın golcüsü Aboubakar'a Rusya'dan sürpriz talip

Yeni sezonun başlamasına sayılı günler kala transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta Aboubakar'a sürpriz bir talip çıktı. Rus ekibi Spartak Moskova'nın Kamerunlu golcüyü kadrosuna katmak için harekete geçeceği iddia edildi.
Sport24.ru sitesinde yer alan habere göre; Spartak Moskova, Vincent Aboubakar'ı satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak istiyor. Beşiktaş'ın ise deneyimli santrfor için Rus ekibinden 6 milyon euro bonservis talep ettiği ifade edildi.
Geçen sezon ara transfer döneminde Beşiktaş'a imza atan Aboubakar, siyah-beyazlı takımla çıktığı 28 maçta 17 gol ve 4 asistlik performans gösterdi.
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