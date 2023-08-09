Beşiktaş'ın golcüsü Aboubakar'a Rusya'dan sürpriz talip - Son Dakika
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Beşiktaş'ın golcüsü Aboubakar'a Rusya'dan sürpriz talip

09.08.2023 11:46

Beşiktaş'ın yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ederken, Rus ekibi Spartak Moskova'nın Vincent Aboubakar'ı kadrosuna katmak için harekete geçeceği iddia edildi. Beşiktaş'ın Aboubakar için 6 milyon euro bonservis talep ettiği belirtildi.

Yeni sezonun başlamasına sayılı günler kala transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta Aboubakar'a sürpriz bir talip çıktı. Rus ekibi Spartak Moskova'nın Kamerunlu golcüyü kadrosuna katmak için harekete geçeceği iddia edildi.

BEŞİKTAŞ'IN TALEBİ 6 MİLYON EURO

Sport24.ru sitesinde yer alan habere göre; Spartak Moskova, Vincent Aboubakar'ı satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak istiyor. Beşiktaş'ın ise deneyimli santrfor için Rus ekibinden 6 milyon euro bonservis talep ettiği ifade edildi.

GEÇEN SEZON ŞOV YAPTI

Geçen sezon ara transfer döneminde Beşiktaş'a imza atan Aboubakar, siyah-beyazlı takımla çıktığı 28 maçta 17 gol ve 4 asistlik performans gösterdi.

YORUMLAR (3)
  • Hamit Gündoğdu: Eldeki bütün yetenekleri satın ama Lig başlayınca da ağlamayın... Beşiktaş seyircisinin tepkisinede hazır olun... Cevap Yaz 4 0 Yayından Kaldır
  • Emrah Y.: çok merak ediyorum verseler yerine kimi alacaklar o paraya ? Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
  • Cemal Hekim: Malum ABOUBAKAR parayi cok sever son sezonunda istedigi ucreti alamayinca sozlesmede arabistana gitmişti o sene hiç oynamamıştı jimnastik kulübü elini çabuk tutmalı maaşa zam yapmazsa gider bak:))) Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Vincent Aboubakar, Spartak Moskova, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ın golcüsü Aboubakar'a Rusya'dan sürpriz talip - Son Dakika


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