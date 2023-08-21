Beşiktaş'ın golünde top çizgiyi geçti mi geçmedi mi? Eski hakemler çok net konuştu - Son Dakika

Beşiktaş'ın golünde top çizgiyi geçti mi geçmedi mi? Eski hakemler çok net konuştu

Son Güncelleme: 21.08.2023 09:26

Beşiktaş'ın Pendikspor karşısında iptal edilen golünde topun çizgiyi geçip geçmediği tartışma konusu oldu. Yayıncı kuruluş beIN Sports'ta pozisyonu değerlendiren hakem yorumcuları, yardımcı hakemin bayrağı erken kaldırdığını belirtirken, topun çizgiyi geçmediği yönünde fikir yürüttü.

Beşiktaş, Süper Lig'in 2. haftasında Pendikspor ile 1-1 berabere kaldı. Siyah-beyazlıların, çizgiyi geçtiği gerekçesiyle iptal olan golü tartışma konusu oldu. beIN Sports'ta yayınlanan "Trio" programında pozisyonu değerlendiren hakem yorumcuları, yardımcı hakemin bayrağı erken kaldırdığı ve pozisyonda topun yüksek ihtimalle çizgiyi geçmediğini belirttiler.

"BAYRAĞINI KALDIRMAMALI"

Pozisyonu değerlendiren Bahattin Duran açıklamasında, "VAR ülkemizde uygulanmaya başladıktan sonra yan hakemler bayrağı geciktiriyor. Yardımcılara şu tavsiye ediliyor, 'Pozisyon bitip sonuç alınana kadar yardımcı hakem arkadaşlarımız bayraklarını geciktirmeli' deniyor. Yardımcı hakem topun tamamen çizgiyi geçtiğini gördüyse bile bayrağını kaldırmamalı. Neden? Kadir Sağlam da yardımcı hakeme hemen uyup düdük çalsa oyun durmuş olur, Beşiktaş'ın golünü VAR değerlendiremiyor. VAR'ın düzeltebilmesi açısından bayraklar gecikmeli, yardımcı hakem arkadaş buna uymamış." ifadelerini kullandı.

"HİSLERİM, TOPUN ÇİZGİYİ GEÇMEDİĞİ YÖNÜNDE"

Duran ayrıca, "Topun tamamı çizgiyi geçmemiş. Topun tamamı, bizim ekranda gördüğümüz görüntülerde, kale çizgini geçmemiş. Fakat, şöyle bir durum var. Bizim görmediğimiz kapalı bir alan var, karanlık bölge, orayı göremiyoruz. Stadyumda kameranın yerleşimi dolayısıyla, topun da amacı kale çizgisini çekmek olduğu için göremiyor. Bizim gördüğümüz açılardan top kale çizgisini geçmemiş. Öncesinde geçip geçmediğiyle ilgili bir şey söyleyemeyiz. Hislerim, topun tamamının çizgiyi geçmediği yönünde ama bunu ispat edemem. Elimizde o görüntü yok." dedi.

"VAR DEVREYE GİREMİYOR"

Bülent Yıldırım ise pozisyonla ilgili olarak, "Ogün Kamacı, yapmaması gereken bir hatayı yaparak 3. Lig maçı yönetiyormuşçasına emin olmadan hisleriyle bir bayrak çekti. Topun tamamının çizgiyi geçtiğini görmeden, bayrak kaldırmamalısınız. VAR devreye giremiyor. Bir bayrak ile herkes taca çıktı. VAR sisteminde yayındaki bütün kamera açılarına eşit olarak ve anında ulaşma şansı olan VAR, bizim kadar görebiliyor. VAR'da sistem şu, maç görevlisinin vermiş olduğu bir kararı değiştirebilmeniz için aksi yönde kanıt bulup ispat etmeniz gerekir." şeklinde konuştu.

"HATALI BİR BAYRAK VAR"

Yıldırım açıklamasında ayrıca, "VAR, çıkıp çıkmadığını ispat edemiyor, maç görevlisinin kararını desteklemek zorunda kalıyor. Hatalı bir bayrak var. Hem futbol anlayışıma, fiziksel olarak topun gidişine göre topun tamamının çıkmış olduğunu düşünmüyorum. Temiz bir gol, yanlış yardımcı hakem tespitiyle iptal edilmiş görünüyor." dedi.

Pozisyondan görüntüler:

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Son Dakika Spor Beşiktaş'ın golünde top çizgiyi geçti mi geçmedi mi? Eski hakemler çok net konuştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşiktaş'ın golünde top çizgiyi geçti mi geçmedi mi? Eski hakemler çok net konuştu - Son Dakika
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