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Beşiktaş'ın güncel borcu 8 milyar 282 milyon 243 bin lira - Son Dakika
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Beşiktaş'ın güncel borcu 8 milyar 282 milyon 243 bin lira

Beşiktaş'ın 2023 yılı 3. Olağan Divan Kurulu Toplantısında kulübün güncel borcunun 8 milyar 282 milyon 243 bin TL olarak açıklandı.

16.12.2023 - 11:05,  Güncelleme: 11:39
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Süper Lig devi Beşiktaş'ın 2023 Yılı 3. Olağan Divan Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda siyah-beyazlı kulübün güncel borcu açıklandı.

BEŞİKTAŞ'IN BORCU 8 MİLYAR 282 MİLYON TL

Toplantıda siyah-beyazlıların güncel borcu 8 milyar 282 milyon 243 bin TL olarak açıklandı.

"KADRO DIŞI KARARI ETKİLİ OLMUŞTUR"

Öte yandan geçtiğimiz günlerde yıldız futbolcuların kadro dışı bırakılması hakkında konuşan başkan Hasan Arat, "Futbol profesyonel ekibimizin aldığı kadro dışı kararı etkili olmuştur ve karara konu olan oyuncular bizimle görüşerek gerekeni yapacaklarını ifade etmişlerdir. Büyük Beşiktaş camiasının futbolcusu olmanın taşıdığı beklentiyi karşılayacaklarına ben inanıyorum" dedi.

Beşiktaş'ın güncel borcu 8 milyar 282 milyon 243 bin TL,
Beşiktaş\'ın güncel borcu 8 milyar 282 milyon 243 bin lira
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
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SON DAKİKA: Beşiktaş'ın güncel borcu 8 milyar 282 milyon 243 bin lira - Son Dakika
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