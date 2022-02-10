Beşiktaş'ın kaçırdığı gol, A Spor yorumcusunu canlı yayında kendinden geçirdi! Tepkiler çığ gibi büyüyor

Türkiye Kupası son 16 turu maçında Beşiktaş ile Göztepe karşı karşıya geliyor. A Spor ekranlarından yayınlanan mücadelede yorumcu Gökhan Keskin'in canlı yayındaki reaksiyonu büyük tepki çekti.

FUTBOLSEVERLERDEN TEPKİ YAĞDI

Beşiktaş'ın Ghezzal'le kaçırdığı gol sonrası oldukça heyecanlanan yorumcu Gökhan Keskin, "Gol" diye bağırmak üzereyken kendisini güçlükle durdurdu. O anlar canlı yayına yansırken Keskin'e futbolseverlerden tepki yağdı. Yorumcunun objektif olması gerektiğini belirten futbolseverler, Göztepe'ye büyük bir saygısızlık yapıldığı konusunda hemfikir oldu.

"YAYINCI KURULUŞTA OLMAMALI BÖYLE ŞEYLER"

Futbol yorumcusu ve Beşiktaş'ın eski futbolcusu Nihat Kahveci, Gökhan Keskin'in Beşiktaş'ın kaçırdığı golden sonra verdiği reaksiyona tepki gösterdi. Kahveci sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Objektif olmak önemlidir. Hepimiz bir takım tutuyoruz ama yayıncı kuruluşta olmamalı böyle şeyler. Nerede olursa olsun" ifadelerini kullandı.

STATTA GOL MÜZİĞİ ÇALDI

Ghezzal'in gole çok yaklaştığı pozisyonda statta ilginç bir an da yaşandı. Atiba'nın pasında ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Rachid Ghezzal, rakibinden sıyrılıp sol ayağıyla yerden bir şut çıkardı. Kale direğinin hemen yanından auta çıkan top ardından arkada bulunan reklam panolarına çarparak kale ağlarına değdi. Taraftarların bir kısmının gol sanması ve topun da tersten ağlara değmesinin ardından stadyum hoparlörlerinden gol şarkısının sesi geldi. Pozisyonun gol olmadığı anlaşılınca ses kesildi.