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Beşiktaş'ın kaçırdığı gol, A Spor yorumcusunu canlı yayında kendinden geçirdi! Tepkiler çığ gibi büyüyor - Son Dakika

Beşiktaş'ın kaçırdığı gol, A Spor yorumcusunu canlı yayında kendinden geçirdi! Tepkiler çığ gibi büyüyor

10.02.2022 23:03
Beşiktaş'ın kaçırdığı gol, A Spor yorumcusunu canlı yayında kendinden geçirdi! Tepkiler çığ gibi büyüyor

Beşiktaş ile Göztepe'nin karşı karşıya geldiği Türkiye Kupası son 16 turu maçında A Spor'un yorumcusu Gökhan Keskin'in siyah-beyazlıların kaçırdığı bir golden sonra verdiği tepki olay oldu. Beşiktaş'ın efsane futbolcusu Keskin, siyah-beyazlıların kaçırdığı fırsat sonrasında "Gol" diye bağıracakken kendisini güçlükle durdurdu. Canlı yayına yansıyan o anlar büyük tepki çekerken sosyal medyada futbolseverler, Göztepe'ye büyük bir saygısızlık yapıldığını belirtti.

Türkiye Kupası son 16 turu maçında Beşiktaş ile Göztepe karşı karşıya geliyor. A Spor ekranlarından yayınlanan mücadelede yorumcu Gökhan Keskin'in canlı yayındaki reaksiyonu büyük tepki çekti.

FUTBOLSEVERLERDEN TEPKİ YAĞDI

Beşiktaş'ın Ghezzal'le kaçırdığı gol sonrası oldukça heyecanlanan yorumcu Gökhan Keskin, "Gol" diye bağırmak üzereyken kendisini güçlükle durdurdu. O anlar canlı yayına yansırken Keskin'e futbolseverlerden tepki yağdı. Yorumcunun objektif olması gerektiğini belirten futbolseverler, Göztepe'ye büyük bir saygısızlık yapıldığı konusunda hemfikir oldu.

Beşiktaş gol kaçırdı, A Spor yorumcusu canlı yayında kendinden geçti! Tepkiler çığ gibi
Beşiktaş gol kaçırdı, A Spor yorumcusu canlı yayında kendinden geçti! Tepkiler çığ gibi
Beşiktaş gol kaçırdı, A Spor yorumcusu canlı yayında kendinden geçti! Tepkiler çığ gibi
Beşiktaş gol kaçırdı, A Spor yorumcusu canlı yayında kendinden geçti! Tepkiler çığ gibi

"YAYINCI KURULUŞTA OLMAMALI BÖYLE ŞEYLER"

Futbol yorumcusu ve Beşiktaş'ın eski futbolcusu Nihat Kahveci, Gökhan Keskin'in Beşiktaş'ın kaçırdığı golden sonra verdiği reaksiyona tepki gösterdi. Kahveci sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Objektif olmak önemlidir. Hepimiz bir takım tutuyoruz ama yayıncı kuruluşta olmamalı böyle şeyler. Nerede olursa olsun" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş gol kaçırdı, A Spor yorumcusu canlı yayında kendinden geçti! Tepkiler çığ gibi

STATTA GOL MÜZİĞİ ÇALDI

Ghezzal'in gole çok yaklaştığı pozisyonda statta ilginç bir an da yaşandı. Atiba'nın pasında ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Rachid Ghezzal, rakibinden sıyrılıp sol ayağıyla yerden bir şut çıkardı. Kale direğinin hemen yanından auta çıkan top ardından arkada bulunan reklam panolarına çarparak kale ağlarına değdi. Taraftarların bir kısmının gol sanması ve topun da tersten ağlara değmesinin ardından stadyum hoparlörlerinden gol şarkısının sesi geldi. Pozisyonun gol olmadığı anlaşılınca ses kesildi.

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Türkiye Kupası, Gökhan Keskin, Beşiktaş, Göztepe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ın kaçırdığı gol, A Spor yorumcusunu canlı yayında kendinden geçirdi! Tepkiler çığ gibi büyüyor - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Beşiktaş'ın kaçırdığı gol, A Spor yorumcusunu canlı yayında kendinden geçirdi! Tepkiler çığ gibi büyüyor - Son Dakika
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