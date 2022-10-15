Beşiktaş'ın rakibi Trabzonspor - Son Dakika
Üye Girişi

Beşiktaş'ın rakibi Trabzonspor

15.10.2022 11:48
Beşiktaş'ın rakibi Trabzonspor

Üç haftalık galibiyet hasretine Giresunspor'u 1-0 deplasmanda yenerek son veren Beşiktaş'ın amacı Trabzonspor'u da yenerek yükselişe geçmek ve seri galibiyetler almak.

Üç haftalık galibiyet hasretine Giresunspor'u 1-0 deplasmanda yenerek son veren Beşiktaş'ın amacı Trabzonspor'u da yenerek yükselişe geçmek ve seri galibiyetler almak. Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 10'uncu haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak. Yarın akşam Vodafone Park Stadı'nda oynanancak müsabaka saat 20: 00'de başlayacak ve Ali Şansalan tarafından yönetilecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ile Süleyman Özay yaparken, Mustafa Kürşad Filiz dördüncü hakem olacak.SAISS VE EMRECAN'IN YOKLUĞUNDA STOPER KARARI NE OLACAKLigde averajla 2'nci sıraya kadar yükselmesine rağmen eleştirilerden bir türlü kurtulamayan Valerien Ismael, Trabzonspor karşısında hücum ağırlıklı bir futbol oynatmayı düşünüyor. Orta saha ve hücum üçlülerini belirleyen Ismael'in yapacak olduğu tek tercih stoperde olacak. Giresunspor maçında hem Saiss hem de Emrecan'ın sakatlanması takımda bir anda sol stoper eksikliğine yol açtı. Takımda şu an Montero'dan başka sol stoper bulunmadığı için, Valerien Ismael'in Tayyip Talha'nın yanına İspanyol stoperi yazması bekleniyor. Defansın sağında Rosier, solunda ise Masuaku görev yaparken, kale yine Ersin'in olacak.GHEZZAL VE SALİH OYNAYACAK SEVİYEYE GELDİHafta içinde teknik direktör Valerien Ismael'i sevindiren gelişmeler de oldu. Başkan Ahmet Nur Çebi ve sportif direktör Ceyhun Kazancı'nın kendisine destek veren açıklamalarına, Salih ve Ghezzal'ın tamamen oynayacak seviyeye gelmelerinin de eklenmesi Ismael'i mutlu etti. Fransız teknik adamın oldukça düşük bir form seviyesinde olan Dele Alli'yi kulübeye gönderip, hücuma yakın olarak Salih'i kullanması kadroda sürpriz sayılmayacak bir değişiklik olacak. Trabzonspor maçının orta sahasını Josef ve Gedson'la kuracak olan Ismel, Ghezzal'ın tamamen iyileşmesiyle hücumda ideal üçlüsünü de bulmuş olacak. Beşiktaş'ın yarın akşamki gol silahları N'Koudou - Ghezzal - Weghorst olarak tahtaya yazılacak.Siyah beyazlıların Trabzonspor karşısındaki muhtemel ilk 11'i şu şekilde: Ersin - Rosier, Tayyip Talha, Montero, Masuaku, Josef, Gedson, Salih, Ghezzal, N'Koudou, Weghorst

- İstanbul

YORUMLAR
500
Trabzonspor, Abdullah Avcı ile büyük maçları kaybetmiyor Trabzonspor, Abdullah Avcı ile büyük maçları kaybetmiyor Trabzonspor, Beşiktaş'a konuk olacak Trabzonspor, Beşiktaş'a konuk olacak
Kaynak: DHA

Valerien Ismael, Trabzonspor, Giresunspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ın rakibi Trabzonspor - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:54 40 kişinin hayatını kaybettiği maden ocağının Mehmet Hattat'a ait olduğu öne sürüldü
14:24 Ayva toplamak için çıktığı ağaçta asılı kalan yaşlı adam hayatını kaybetti
13:54 Billur Kalkavan'ın ölüm haberini alan Hülya Koçyiğit'ten duygulandıran paylaşım
13:32 Maden faciasının ardınan CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken paylaşım: Olası ihmallerin hesabını sormak boynumun borcu!
13:27 Madende can veren işçiyle ilgili kahreden detay! Arkadaşının yerine çalışıyormuş
12:47 Ölümüyle kahreden Billur Kalkavan gerçekleştiremediği çocukluk hayalini anlatmıştı: Robinson Crusoe gibi yaşamak isterdim
12:41 Eşinin cenazesine yetişmeye çalışırken geçirdiği kazada yaşamını yitirdi
12:33 Maden şehidinin paylaşımı yürek yaktı: Güneşi görebilmek için karanlığı kazıyoruz
12:02 Meteorolojiden Marmara'ya uyarı! Fırtına kuvvetli olacak
11:34 İngiltere'nin "Gitmeyin" uyarısı yaptığı ilimizdeki konsere 20 bin kişi katıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2022 15:09:13. #1.13#
SON DAKİKA: Beşiktaş'ın rakibi Trabzonspor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement