Galatasaray ile de adı anılan Milot Rashica'yı sürpriz şekilde renklerine bağlayan Beşiktaş, transferde durmayacağının sinyalini verdi. Siyah-beyazlılar sabaha karşı yaptığı paylaşımda, "Kod Adı: Şafak Operasyonu" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ın yaptığı paylaşım taraftarı oldukça heyecanlandırdı. Taraftarlar, Galatasaray'ın peşinde olduğu Sergio Ramos ya da Al Nassr forması giyen Talisca'nın transfer edileceğini düşünüyor.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş'ın 'Şafak Operasyonu' heyecan yarattı - Son Dakika