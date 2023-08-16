Beşiktaş'ın 'Şafak Operasyonu' heyecan yarattı

Galatasaray ile de adı anılan Milot Rashica'yı sürpriz şekilde renklerine bağlayan Beşiktaş, transferde durmayacağının sinyalini verdi. Siyah-beyazlılar sabaha karşı yaptığı paylaşımda, "Kod Adı: Şafak Operasyonu" ifadelerini kullandı.

RAMOS YA DA TALISCA MI GELİYOR?

Beşiktaş'ın yaptığı paylaşım taraftarı oldukça heyecanlandırdı. Taraftarlar, Galatasaray'ın peşinde olduğu Sergio Ramos ya da Al Nassr forması giyen Talisca'nın transfer edileceğini düşünüyor.