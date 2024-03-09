Beşiktaş\'ın toplam borcu 8 milyar 453 milyon 690 bin TL

Spor

Süper Lig devi Beşiktaş'ın 2024 Yılı 1. Olağan Divan Kurulu Toplantısı gerçekleştiriliyor.

TOPLAM BORCU AÇIKLANDI

Beşiktaş'ın 30 Kasım 2023 itibariyle toplam borcu 8 Milyar 453 Milyon 690 Bin Lira olarak açıklandı. Hasan Arat ve ekibi, görevine 3 Aralık 2023'te göreve başladı.

BAŞKAN HASAN ARAT'TAN AÇIKLAMALAR

Hasan Arat: "Beşiktaş'a başarılarla dolu yıllar diliyorum. 121 yılda alnımız açık, başımız dik durarak, 'Şerefimizle oynar, hakkımızla oynarız' diyoruz. Başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarımız, kurucularımız, onursal başkanımız, tüm sporcularımızı ve antrenörlerimizi, tüm emekçilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Beşiktaş bir avuç idealist gençler tarafından kuruldu. Beşiktaş bir Türkiye gerçeğidir. Nice büyüklerimizin imzasıyla kurulan Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün tüm efsanelerine selam olsun. Efsane Başkanımız Süleyman Seba ve onun yolunda giden tüm Beşiktaşlılara selam olsun. İyi insan veiyi Beşiktaşlı olmanın mesuliyetini aklımızdan çıkarmadan, Beşiktaş'ı çocuklarımıza sevdirmek için çalışmalıyız."

''BEŞİKTAŞ'IN KADERİNİ DEĞİŞTİRDİNİZ''

Hasan Arat: "69 iş gününden beri görevdeyiz. Bizlere çok uzun geldi, sanki yıllardır bu görevi yapıyoruz gibi. 3 Aralık 2023 seçiminden camiamızla sohbet etmiş, dinlemiş ve çokça uyarıda bulundum. Kulübümüz için köprüden önce son çıkışta olduğumuzu söyledim. Bugün az bile söylediğimizi fark ettik. 3 Aralık'ta yaptığınız seçimle, Beşiktaş'ın kaderini değiştirdiniz. Sizlere teşekkür ederim, şükranlarımı sunarım."

Hasan Arat: "Beşiktaş üzerinden nüfus kurma dönemi bitmiştir. Beşiktaş camiası uyanık ve aktif olursa, burada benzer bir duruma asla düşmeyiz. Beşiktaşlılar her zaman kulüplerine sahip çıkmalı ve gelişmeleri yakın bir ilgiyle takip etmelidir."

''HEP BİRLİKTE AZİMLE ÇALIŞACAĞIZ''

Hasan Arat: "Bu yol ne kadar uzun olursa, ben buradayım demiştim. Emaneti geri almanın ve yeniden yola koymanın sorumluluğu üzerimizde. Beşiktaş'ı hedeflerine kavuşturmak için hep birlikte çok daha azimle çalışacağız. Bundan sonra her Beşiktaşlı, bu yolculuğun bir parçasıdır."

''BORÇ VERMEDİ KULÜBE BAĞIŞLADI''

Hasan Arat: "Ernest Muçi'nin menajeri %10 komisyonistedi. Biz de spor kanunu gereği %5'in üzerinde veremeyeceğimizi söyledik. Hüseyin Yücel Bey %5, yani 10 Milyon üzerinde para verdi. Borç vermedi kulübe bağışladı."

ONUR GÖÇMEZ, GALATASARAY

Hasan Arat: "Beşiktaş'ın Onur Göçmez'i oldu. Asbaşkanımız... Bildiğiniz gibi malum bir camia kendisine suç duyurusunda bulunmuştu ama benim arkadaşlarım onu yalnız bırakmadı ve Onur Göçmez şöyle dedi; "Biz 80 kişi gideriz, 79 kişi dönmeyiz."

SAMET AYBABA, FEYYAZ UÇAR

Hasan Arat: "Feyyaz Uçar ve Samet Aybaba... Daha önce bu sistem olmamış, bir ayda gideceklerini düşündüler. Ama biz çok iyi çalışıyoruz. Samet Aybaba'ya, Feyyaz Uçar'a destek verin. En zor zamanlarda bile kameraların karşısına geçip konuşmak kolay iş değil. Bizlere destek verin."

''MALUM CAMİANIN HEDEFİ OLDU''

Hasan Arat: ''Burada olmayan bir yönetim kurulu üyem var: Kaan Şakul. Yapı Kredi Bankası İcra Kurulu Üyesi. Malum camiaların hedefi haline geldi. Biz, Kaan'la gurur duyuyoruz. Kaan, 7/24 Beşiktaş'ın mali meseleleri ile uğraşıyor."

''YENİ KAYNAKLAR ÜRETMELİYİZ''

Hasan Arat: "Aralık - Ocak döneminde hiçbir yatırım harcaması yapmadık. Daha sonra Aktifbank, Beko ve 100. yıl forma satışlarıyla toparlamaya başladık. Bu süre zarfında yaklaşık 1 milyar 200 milyon liralık bir ödeme yaptık. Ayda 100 milyona yakın futbolcu ödememiz var. Gelirlerimiz 80 milyon euro, giderlerimiz 90 milyon euro. Beşiktaş'ın hep açığı var. Bunun asıl nedeni 40 milyon euroyu aşan faiz gideri. Bu çok ciddi bir faiz gideri. Bu faiz giderini Beşiktaş'ın taşıma şansı yok. Mutlaka yeni kaynaklar üretmeliyiz. Mallarımızı satmadan bunu yapmalıyız. Banka borçlarımız Türk Lirası olarak 2 Milyon 800 Milyon seviyelerine çekmişiz. Geçmiş dönemde 342 Milyon Dolar'lık borcu, Türk Lirası'na geçerek kur farkıyla 100 Milyon Dolar'a indirmişiz. Beşiktaş bunu sürdürebilir. Bankalar Birliği anlaşması 7 yıl daha var ve rakam eriyerek gidecek. Zaten bu anlaşma gereği yeni kredi çekemiyoruz."

VICTOR RUIZ, TYLER BOYD DAVASI

Hasan Arat: ''Gelir gelme CAS davalarını karşımızda bulduk. Victor Ruiz davası... Beşiktaş 2 Milyon 728 Bin Euro ceza ödüyor. Zamanında 489 Bin Euro ödemediğimiz için bu oluyor. Tyler Boyd davası açıldı, CAS'ta dava görülüyor. 1 Milyon Euro'ya kadar riski var.''

''SPORCUMUZ KULÜBE İCRA AÇIYOR''

Hasan Arat: ''Bir sporcumuz var, bunun locası var ve locası nedeniyle kulübe icra açıyor. Kulübümüz o sporcuyla jübile yapmak üzere sözleşme imzalanıyor. Bu sporcumuza aylık 500 Bin Türk Lira para ödeniyor. Ödeme yapılmadığında ihtar çekiyor. İnanılmaz anlaşmalar yapılmış.''

Hasan Arat: ''İstanbulspor'dan bir futbolcuya bonservisinin %50'si 2 Milyon Euro ödeniyor. Bu futbolcuyu tanıyan var mı? Kerem Atakan Kesgin 1 Milyon 400 Bin Euro'ya alınıyor. Kiralanıyor... Bize karşı oynarken, yedek kulübesinde sarı kart gördü... Bize karşı! Bu isimlerle 5 yıllık sözleşmeler yapılmış. Bunların hepsini ödeyeceksiniz. Kiralık veriyorsunuz, üstüne para ödüyorsunuz.''

''15 TEKNİK ADAMLA GÖRÜŞTÜK''

Hasan Arat: ''15 teknik adamla görüştük. Önerilen oyuncuları Fernando Santos'a sunduk. "Onların kiralık oyuncularını oynatmam! Benim Semih'im, Demir Ege'm onlardan daha iyi. Onları oynatırım" dedi. Sonrasında yeniden harekete geçtik. Menajerlerle durumumuzu sordum, aramız iyi değilmiş! Meğerse menajerlere 10 Milyon Euro borcumuz varmış! Domagoj Vida'nın menajeri 2 Milyon Euro'luk dava açtı. İnanılmaz ilişkiler.''

''MENAJERLERİN TESİSE GİRMESİ YASAK''

Hasan Arat: ''Samet Aybaba, bütün futbolcuların menajerlerinin girişini içeri yasakladı. Kimseyi içeri sokmuyor. Önce sosyal medyada isim ortaya atıyorlar. Menajerler plan yapıyor, oyuncuyu almak durumunda bırakıyorlar. Asıl transferi yazın yapalım diye karar verdik.''

''MUÇI'Yİ ASTON VILLA İSTİYORDU''

Hasan Arat: ''Ernesto Muçi'yi Legia Varşova vermedi. Çünkü çok kıymetli oyuncuları. Gece yarısı anlaştık. Oyuncunun menajeri izin vermedi. Sonra gece 02:00 gibi geldi. Oyuncuyu, Aston Villa istiyordu. Muçi'yi kamptan çağırdılar ve hemen imza attırdık.''

''MUSRATI İLE MENAJERSİZ ANLAŞTIK''

Hasan Arat: ''Al-Musrati'yi önemli kulüpler almak istemiş. Al-Musrati ile menajersiz anlaştık, menajeri yok! Menajeri olmadan anlaştı. Kısa bir süre önce evladı oldu. Ülkesinde 'Kartal' yerine geçen Yousif ismini oğluna verdi.''

Hasan Arat: ''Bu transferleri nasıl yaptığımız soruldu. Beşiktaş masaya oturduğu an çok kuvvetli! Biz teminat vermedik, 4 yıllık ödeme planıyla aldık. Beşiktaş'ın adı buna yetti. Sadece Beşiktaş'ın imzasıyla, 3,5 yıl üzerine vade ile oyuncuları verdiler.''

''BU OYUNCUYU KİMSE BİLMİYOR''

Hasan Arat: ''Besar Gudjufi diye bir oyuncumuz var, kim olduğunu biliyor musunuz? Kimse bilmiyor. 5 yıllık sözleşme imzalanmış, her ay para alıyor. Kiralık yolladık. Neden, nasıl alındığını bilen yok.''

''NE MAAŞ NE DE ÇIKIŞ MADDESİ KONUŞTU''

Hasan Arat: ''Semih Kılıçsoy'u hepimiz alkışlayalım. Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar geldikten sonra oynamaya başladı. Sözleşme için çağrıldığında hiçbir şey sormadı. Ne maaş, ne çıkış maddesi...''

Hasan Arat: ''Emir Yaşar... Samet Aybaba çok değerli bir kaleci olduğunu söyledi.''

Hasan Arat: ''Yağız Karabulut'u gördünüz mü? 14 yaşında. Onur Göçmez'in Bandırma'dan Beşiktaş'a hediyesidir. Bunlar inanılmaz çocuklar, Allah nazar değdirmesin.''

''NECİP UYSAL KAHRAMAN''

Hasan Arat: ''Joe Worrall'u stoper olarak aldık. 500 Bin Euro kiralık. Türkiye'de büyük bir kulüp kulübüne 4,5 Milyon Euro teminat gönderdi ama Joe Worrall, bize gelmek istedi. Orada Necip Uysal kahramanı var, hep beraber alkışlayalım. Necip Uysal'ın Milli Takıma seçilmesi lazım.''

KADRO DIŞI KALAN İSİMLER

Hasan Arat: ''Beş futbolcuyu kadro dışı bırakmak zorunda kaldık. Çünkü bir oyuncu, bir oyuncuya 'Bu maçta oynama' deme durumuna gelmişti. kadro dışı kararı sonrası menajerleri devreye girdi. Eric Bailly'i hemen yolladık, karımız 3,5 Milyon Euro. Jean Onana'nın menajerini çağırdık, menajeri yok! Şaşırdınız mı? Satın alma opsiyonuyla kiraladık. Valentin Rosier'i Nice'e kiraladık, orada da oynayamıyor. İnşallah oynar. Bu üç oyuncudan 5 Milyon 375 Bin Euro kâr ettik. Bu doğru bir karardı. Valentin Rosier ve Rachid Ghezzal'ın anlaşmaları çok güçlü. Biz affetmedik, hoca faydalanabileceğini söyledi. Maaşını ödüyoruz. Türk gazeteleri menajer ağzından "Beşiktaş, bizden özür dilesin" diye manşet attı. Beşiktaş kimseden özür diler mi? Hep parasını vereceksin, hem Beşiktaş ödeyecek! Bunu bizim gazeteciler yaptı. 'Niye yaptınız?' diye sordum. Artık siz bilirsiniz neden yaptıklarını.''

''KADROYU BOŞALTMAMIZ LAZIM''

Hasan Arat: ''Al-Musrati, Ernest Muçi ve Joe Worrall transferi öncesi 62 Milyon Euro takımın bütçesi. Bu büyük para. Sözleşmeler toplamı 135 Milyon Euro. Bunlardan kaçma şansınız sıfır, hiçbir şansınız yok. 19 yabancımız var. Yeni kural gereği 12'ye düşmek zorundasınız. Orada sıkıntı var. Yabancıları boşaltmamız lazım. Fernando Santos, ana iskeleti kurduğunu söyledi. Kaleci, Al-Musrati, Semih Kılıçsoy omurgası onun fakasında. Diğer transferleri yapacağız.''

''BEŞİKTAŞ HAKKINI ARAYACAK''

Hasan Arat: ''TFF ile ilişkiler iyi giderken, Galatasaray maçı sonrası ceza kestiler. Lisanda problem yok. Cenk Tosun'un pozisyonunda neden VAR'ın çağırmadığını sorduk. 'Sizi istemiyoruz' dedik. Beşiktaş hakkını aramaya devam edecek.''

''EUROLEAGUE'E OTOMATİK GİDEBİLİYORUZ''

Hasan Arat: ''Beşiktaş, EURO Cup'ı inşallah kazanır. Kazanırsak, EuroLeague'e otomatik olarak gidebiliyoruz.''