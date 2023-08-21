Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi kadrosu değişti - Son Dakika

Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi kadrosu değişti

Beşiktaş\'ın UEFA Konferans Ligi kadrosu değişti
Son Güncelleme: 21.08.2023 21:41

Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi kadrosuna yeni transferler Oxlade-Chamberlain, Milot Rashica ve Zaynutdinov dahil oldu. Rachid Ghezzal, Kerem Atakan Kesgin, Emrecan Bulut ve Semih Kılıçsoy ise kadrodan çıkarıldı.

Ülkemizi Avrupa'da temsil eden Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi kadrosu değişti. Siyah-beyazlı ekipte yeni transferler Oxlade-Chamberlain, Milot Rashica ve Zaynutdinov kadroya dahil oldu.

YENİ TRANSFERLER DAHİL OLDU

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, yeni transferler Alex Oxlade-Chamberlain, Milot Rashica ve Bakhtiyor Zaynutdinov kadroya dahil edildi.

4 İSİM ÇIKARILDI

Siyah-beyazlı ekipte Rachid Ghezzal, Kerem Atakan Kesgin, Emrecan Bulut ve Semih Kılıçsoy ise UEFA kadrosundan çıkarıldı.

Beşiktaş'ın UEFA'ya bildirdiği kadroda yer alan futbolcular şöyle;

Kaleci: Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Utku Yuvakuran

Defans: Francisco Montero, Onur Bulut, Omar Colley, Daniel Amartey, Valentin Rosier, Arthur Masuaku, Umut Meraş

Orta saha: Salih Uçan, Milot Rashica, Alex Oxlade-Chamberlain, Amir Hadziahmetovic, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Bakhtiyor Zaynutdinov, Kartal Kayra Yılmaz, Oğuzhan Akgün, Jean Onana, Gedson Fernandes

Forvet: Ante Rebic, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar, Jackson Muleka

Beşiktaş, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi kadrosu değişti - Son Dakika
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