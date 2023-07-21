Beşiktaş'ın yeni defansı Amartey, Premier Lig'den İstanbul'a geldi - Son Dakika
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Beşiktaş'ın yeni defansı Amartey, Premier Lig'den İstanbul'a geldi

21.07.2023 09:11

Leicester City'den ayrılan Daniel Amartey, Beşiktaş ile resmi sözleşmeye imza atmak için İstanbul'a geldi. Bonservisi elinde olan Amartey ile Beşiktaş, 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak. Futbolcuya senelik 1.7 milyon euro maaş ödenecek. Ganalı futbolcu sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi imzayı atacak.

1 Temmuz'da Leicester City'den ayrılan Daniel Amartey, Beşiktaş ile resmi sözleşmeye imza atmak için İstanbul'a geldi.

1.7 MİLYON EURO ÖDENECEK

Bonservisi elinde olan Amartey ile Beşiktaş, 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak. Siyah-beyazlılar, futbolcuya senelik 1.7 milyon euro maaş ödeyecek.

24 MAÇA ÇIKTI

Gün içerisinde sağlık kontrolünden geçecek Ganalı futbolcu daha sonra resmi imzayı atacak. Amartey geçen sezon Leicester City ile 24 maça çıktı. 1 sarı kart gören futbolcu, gol ya da asist katkısı vermedi.

Beşiktaş'ın yeni stoperi Premier Lig'den geldi! Amartey, İstanbul'da
Beşiktaş'ın yeni stoperi Premier Lig'den geldi! Amartey, İstanbul'da
Beşiktaş'ın yeni stoperi Premier Lig'den geldi! Amartey, İstanbul'da
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Son Dakika Spor Beşiktaş'ın yeni defansı Amartey, Premier Lig'den İstanbul'a geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşiktaş'ın yeni defansı Amartey, Premier Lig'den İstanbul'a geldi - Son Dakika
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