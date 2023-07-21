1 Temmuz'da Leicester City'den ayrılan Daniel Amartey, Beşiktaş ile resmi sözleşmeye imza atmak için İstanbul'a geldi.
Bonservisi elinde olan Amartey ile Beşiktaş, 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak. Siyah-beyazlılar, futbolcuya senelik 1.7 milyon euro maaş ödeyecek.
Gün içerisinde sağlık kontrolünden geçecek Ganalı futbolcu daha sonra resmi imzayı atacak. Amartey geçen sezon Leicester City ile 24 maça çıktı. 1 sarı kart gören futbolcu, gol ya da asist katkısı vermedi.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş'ın yeni defansı Amartey, Premier Lig'den İstanbul'a geldi - Son Dakika