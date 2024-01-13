Beşiktaş'ın yeni Teknik Direktörü Fernando Santos, ilk maçında Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Fatih Karagümrük'ü 3-0 yendi. Siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Fernando Santos, bu karşılaşmada takımın başında ilk sınavına çıktı ve 3 puan ile başladı.

Portekizli çalıştırıcı, Slaven Bilic'ten sonra Beşiktaş'ta çıktığı ilk müsabakada galibiyet elde eden ilk teknik direktör oldu. - İSTANBUL