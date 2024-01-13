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Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos, ilk maçında Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup etti - Son Dakika
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Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos, ilk maçında Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup etti

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Fatih Karagümrük'ü 3-0 yenerek galibiyetle başladı. Fernando Santos, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü olarak çıktığı ilk maçta takımını galibiyete taşıdı ve Slaven Bilic'ten sonra Beşiktaş'ta çıktığı ilk müsabakada galibiyet elde eden ilk teknik direktör oldu.

Beşiktaş\'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos, ilk maçında Fatih Karagümrük\'ü 3-0 mağlup etti
13.01.2024 - 21:15,
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Beşiktaş'ın yeni Teknik Direktörü Fernando Santos, ilk maçında Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Fatih Karagümrük'ü 3-0 yendi. Siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Fernando Santos, bu karşılaşmada takımın başında ilk sınavına çıktı ve 3 puan ile başladı.

Portekizli çalıştırıcı, Slaven Bilic'ten sonra Beşiktaş'ta çıktığı ilk müsabakada galibiyet elde eden ilk teknik direktör oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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