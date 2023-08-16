Beşiktaş'ın yeni transferi Rashica, İstanbul'a geldi - Son Dakika
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Beşiktaş'ın yeni transferi Rashica, İstanbul'a geldi

Son Güncelleme: 16.08.2023 08:26

Beşiktaş'ın yeni transferi Milot Rashica, İstanbul'a geldi. Rashica, sağlık kontrollerinin ardından sözleşme imzalayacak. Geçen sezon Galatasaray formasıyla 30 maçta 6 gol atan Rashica, Beşiktaş'ın yeni yıldızı olmaya hazırlanıyor.

Beşiktaş'ın yeni yıldızı Rashica, İstanbul'a geldi. İngiltere'nin Norwich kentinden kalkan uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen 27 yaşındaki kanat oyuncusunu siyah-beyazlı kulübün asbaşkanı Emre Kocadağ ve kulüp yetkilileri ile taraftarlar karşıladı.

SAĞLIK KONTROLLERİNİN ARDINDAN İMZA ATACAK

Rashica, basın mensuplarına, "Çok mutluyum. Burada olduğum için çok heyecanlıyım." ifadelerini kullandı. Beşiktaş'ın Norwich City'den kadrosuna katacağı Milot Rashica ile yarın gerçekleştirilecek sağlık kontrollerinin ardından sözleşme imzalaması bekleniyor.

GALATASARAY FORMASIYLA 6 GOL ATTI

Geçen sezon kiralık olarak Galatasaray'da forma giyen Rashica, Trendyol Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda çıktığı 30 maçta 6 gole imza attı.

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Milot Rashica, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

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