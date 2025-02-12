Beşiktaş\'ın yeni transferleri Arroyo ve Ricardo\'nun maliyeti belli oldu

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Ara transfer döneminde Güney Amerika'dan iki genç futbolcuyu kadrosuna katan Beşiktaş, Independiente forması giyen Keny Arroyo ve CD La Equidad'dan Elan Ricardo ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı. İki yeni transfer içiN imza töreni düzenlenirken, maliyetleri de belli oldu.

ARROYO'NUN MALİYETİ

TRT Spor'un haberien göre; Beşiktaş, Keny Arroyo'nun bonservisinin %50'si için 5 milyon 670 bin euro ödendi. Ekvador ekibi Independiente'nin sonraki satıştan yüzde 50 pay hakkı bulunuyor. Siyah-beyazlılar isterse bu %50 pay hakkının %30'unu 3.5 milyon euroya geri alabilecek.

Kara Kartal, 18 yaşındaki futbolcuya sözleşme süresi boyunca toplamda 3.7 milyon euro maaş ödeyecek. Ayrıca Arroyo'ya 850 bin euro da imza parası verildi.

RICARDO'NUN MALİYETİ

Beşiktaş, Elan Ricardo'nun bonservisi için ise Kolombiya takımı CD La Equidad'a 1 milyon 940 bin euro ödedi. 20 yaşındaki Kolombiyalı futbolcuya 4.5 yıl için toplamda 3 milyon euro maaş ödenecek. Eski kulübüne de bir sonraki satıştan %20 pay verilecek.

BEŞİKTAŞ 1 KURUŞ ÖDEMEYECEK

Öte yandan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, yeni transferler Keny Arroyo ve Elan Ricardo için düzenlenen tanıtım toplantısında bu transferlere kasadan para harcanmadığını söyledi. Adalı, "Yaptığımız iki transfer için Beşiktaş'ın kasasından 1 kuruş çıkmayacak. Değerli iş insanlarından bu transferlere destekleri için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.