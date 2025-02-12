Beşiktaş'ın yeni transferleri Arroyo ve Ricardo'nun maliyeti belli oldu - Son Dakika
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Beşiktaş'ın yeni transferleri Arroyo ve Ricardo'nun maliyeti belli oldu

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Beşiktaş transfer döneminde kadrosuna kattığı Independiente forması giyen Keny Arroyo ve CD La Equidad'dan Elan Ricardo'nun maliyeti belli oldu. 4.5 yıllık sözleşme imzalanan futbolculardan 18 yaşındaki Arroyo'nun bonservisinin yarısının alınması dikkat çekti.

12.02.2025 19:39
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Ara transfer döneminde Güney Amerika'dan iki genç futbolcuyu kadrosuna katan Beşiktaş, Independiente forması giyen Keny Arroyo ve CD La Equidad'dan Elan Ricardo ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı. İki yeni transfer içiN imza töreni düzenlenirken, maliyetleri de belli oldu.

ARROYO'NUN MALİYETİ

TRT Spor'un haberien göre; Beşiktaş, Keny Arroyo'nun bonservisinin %50'si için 5 milyon 670 bin euro ödendi. Ekvador ekibi Independiente'nin sonraki satıştan yüzde 50 pay hakkı bulunuyor. Siyah-beyazlılar isterse bu %50 pay hakkının %30'unu 3.5 milyon euroya geri alabilecek.

Kara Kartal, 18 yaşındaki futbolcuya sözleşme süresi boyunca toplamda 3.7 milyon euro maaş ödeyecek. Ayrıca Arroyo'ya 850 bin euro da imza parası verildi.

Beşiktaş'ın yeni transferleri Arroyo ve Ricardo'nun maliyeti belli oldu

RICARDO'NUN MALİYETİ

Beşiktaş, Elan Ricardo'nun bonservisi için ise Kolombiya takımı CD La Equidad'a 1 milyon 940 bin euro ödedi. 20 yaşındaki Kolombiyalı futbolcuya 4.5 yıl için toplamda 3 milyon euro maaş ödenecek. Eski kulübüne de bir sonraki satıştan %20 pay verilecek.

Beşiktaş'ın yeni transferleri Arroyo ve Ricardo'nun maliyeti belli oldu

BEŞİKTAŞ 1 KURUŞ ÖDEMEYECEK

Öte yandan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, yeni transferler Keny Arroyo ve Elan Ricardo için düzenlenen tanıtım toplantısında bu transferlere kasadan para harcanmadığını söyledi. Adalı, "Yaptığımız iki transfer için Beşiktaş'ın kasasından 1 kuruş çıkmayacak. Değerli iş insanlarından bu transferlere destekleri için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş\'ın yeni transferleri Arroyo ve Ricardo\'nun maliyeti belli oldu

Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ın yeni transferleri Arroyo ve Ricardo'nun maliyeti belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • AlexArda:
    Süperstar Talisca'yı bedava almışken(transfer markt bilgisidir), büyük ligde oynamamış sıradan oyuncuların P'sine bile devasa ücretler ödenmiş. ferhata kayyum gelecek, bozdurup onu harcayacaklar sonunda :)) 22 8 Yanıtla
  • Çelikk:
    Seneye Beşiktaş Show Yapar ferhat Soytarısı gibi 11 1 Yanıtla
  • 541154:
    seneye düşmemeye oynar sonra ptt1. lig de oynarlar. 7 3 Yanıtla
  • 541154:
    şu dakikadan sonra bjk deki futbolculara verilen para haramdır. 8taş artık sıradan bir anadolu takımıdır. 5 3 Yanıtla
  • ferhat eser:
    celikk 2 gün önce Beşiktaş için güzel sözler sarf ederken bugün niye kötülüyorsun merak ediyorum 0 4 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    NE PARASI YA BUNLAR KARIN TOKLUGUNA OYNAR 3 1 Yanıtla
  • C. Mersin:
    Yakında bunlar yeni doğan bebeği alıp futbolcu diye sahaya sürerler 4 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    kötü mü dedim ferhat ağlama seneye show yapacak dedim haaaa 3 0 Yanıtla
  • Zafer586506!:
    Bu ferhat neden herkesin dilinde??? 2 0 Yanıtla
  • ferhat eser:
    çelikk ozaman eywallah beni kötülemiş oldun canın sağolsun 0 0 Yanıtla
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