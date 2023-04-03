Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Gedson Fernandes, tarihi derbi galibiyetini Amedsporlu yöneticiyle birlikte kutladı

Süper Lig'in 27. haftasında 10 kişi Beşiktaş, geriye düştüğü mücadelede Fenerbahçe'yi 4-2 yendi. Kadıköy'den tarihi bir zaferle ayrılan siyah-beyazlılarda Gedson Fernandes, galibiyeti arkadaşı olan Amedsporlu yönetici ile kutladı
Amedspor Başkan Vekili Ömer Elaldı'nın yaptığı paylaşımda Gedson Fernandes ile galibiyeti kutlamak için yemeğe gittiği görüldü.Fernandes'in Galatasaray'da oynadığı dönemden bu yana Elaldı ile arkadaşlığı olduğu biliniyor.
Bu sezon Beşiktaş formasıyla 28 maça çıkan Gedson Fernandes, Fenerbahçe derbisinde de 55 dakika sahada kaldı. Derbide skor katkısı vermeyen Portekizli yıldız, sezon genelinde ise 5 asist yaptı.
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