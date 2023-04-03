Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Gedson Fernandes, tarihi derbi galibiyetini Amedsporlu yöneticiyle birlikte kutladı - Son Dakika
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Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Gedson Fernandes, tarihi derbi galibiyetini Amedsporlu yöneticiyle birlikte kutladı

03.04.2023 13:55

Fenerbahçe'yi 10 kişiyle Kadıköy'de 4-2 yenen Beşiktaş'ta Gedson Fernandes, 2. Lig ekibi Amedspor'un başkanvekili Ömer Elaldı ile bir araya geldiği mekanda galibiyeti kutladı.

Süper Lig'in 27. haftasında 10 kişi Beşiktaş, geriye düştüğü mücadelede Fenerbahçe'yi 4-2 yendi. Kadıköy'den tarihi bir zaferle ayrılan siyah-beyazlılarda Gedson Fernandes, galibiyeti arkadaşı olan Amedsporlu yönetici ile kutladı

AMEDSPORLU YÖNETİCİ İLE YEMEĞE GİTTİLER

Amedspor Başkan Vekili Ömer Elaldı'nın yaptığı paylaşımda Gedson Fernandes ile galibiyeti kutlamak için yemeğe gittiği görüldü.Fernandes'in Galatasaray'da oynadığı dönemden bu yana Elaldı ile arkadaşlığı olduğu biliniyor.

Beşiktaş'ın yıldızı Gedson Fernandes tarihi derbi zaferini Amedsporlu yönetici ile kutladı

FERNANDES'İN KARNESİ

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 28 maça çıkan Gedson Fernandes, Fenerbahçe derbisinde de 55 dakika sahada kaldı. Derbide skor katkısı vermeyen Portekizli yıldız, sezon genelinde ise 5 asist yaptı.

Beşiktaş'ın yıldızı Gedson Fernandes tarihi derbi zaferini Amedsporlu yönetici ile kutladı
Beşiktaş'ın yıldızı Gedson Fernandes tarihi derbi zaferini Amedsporlu yönetici ile kutladı
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SON DAKİKA: Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Gedson Fernandes, tarihi derbi galibiyetini Amedsporlu yöneticiyle birlikte kutladı - Son Dakika
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