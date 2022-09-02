Marmaris Gençlikspor eski günlerine dönmek istiyor - Son Dakika
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Marmaris Gençlikspor eski günlerine dönmek istiyor

02.09.2022 13:13
Marmaris Gençlikspor eski günlerine dönmek istiyor

Beşiktaş'ın yıldızı Salih Uçan'ın futbola başladığı Marmaris Gençlikspor'un yeniden profesyonel liglere dönebilmesi için ilçe halkı dayanışma örneği sergiliyor.

Beşiktaş'ın yıldızı Salih Uçan'ın futbola başladığı Marmaris Gençlikspor'un yeniden profesyonel liglere dönebilmesi için ilçe halkı dayanışma örneği sergiliyor.

Salih Uçan ve Volkan Fındıklı gibi Türk futboluna çok sayıda yıldız kazandıran, 92 yıllık geçmişe sahip Marmaris Gençlik Spor, küllerinden doğmayı amaçlıyor. Uzun yıllar TFF 2. Lig'de mücadele eden, 2 kez finalde kaybederek 1. Lig'e çıkma şansını yitiren siyah-beyazlılar, eski günlerine dönmek istiyor. Önümüzdeki sezon Muğla Süper Amatör Ligi'nde şampiyon olup, Bölgesel Amatör Lig'e yükselmeyi hedefleyen ekibin başarılı olması için ilçede dayanışma örneği sergileniyor. Esnaf ve işletmecilerin desteği ve forma satışlarıyla elde edilen gelirle futbolcu transferleri gerçekleştiriliyor.

Beşiktaş'ta adeta yeniden yıldızlaşan Salih Uçan ile bir başka Süper Lig temsilcisi Konyaspor'un formasını 8 sezon giyen Volkan Fındıklı gibi onlarca yıldız oyuncunun futbola başladığı Marmaris Gençlikspor'da hareketli günler yaşanıyor. Hüseyin Deryal başkanlığındaki siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu üyeliklerine yeni isimler getirildi. Futbol Şube Sorumlusu olarak görevlendirilen Bilal Topaloğlu ile İdari ve Mali İşler Sorumlusu Mehmet Aksoy, sezon öncesi yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Bilal Topaloğlu, 2022-23 sezonunu şampiyon tamamlayarak BAL'a yükselmeyi, sonrasında da profesyonel liglere geri dönmeyi hedeflediklerini söyledi. Takımın başarısının, ilçenin sosyal yaşantısına ve ekonomisine katkı sağlayacağını inandıklarını kaydeden Bilal Topaloğlu, şunları söyledi:

"Marmaris Gençlikspor, yaklaşık 1 asır önce 1931'de kurulmuş. Geçmişi başarılarla dolu, profesyonel liglerde mücadele ederken otoritelerce futbolcu fabrikası olarak nitelendirilen takımımız, bugün bulunduğu yeri asla hak etmiyor. İşte, biz de tarihi kulübümüzü eski günlerine, hak ettiği yere taşımak istiyoruz. Hedefimize ancak ilçe halkıyla birlik içerisinde olursak ulaşabileceğimizi biliyoruz. Bu sebeple, hiçbir ayrım gözetmeksizin güzel Marmaris'imizin esnafının, işletmecisinin, tüm yaşayanlarının desteğini bekliyoruz. Sağ olsunlar, duyan, görüştüğümüz herkes desteğini esirgemiyor. Esnaf ve işletmecilerin katkıları ve forma satışlarıyla elde edilen gelirle bugüne dek sportif direktörümüz Doğan Şahin'in isteği doğrultusunda 15 futbolcumuzun transferini gerçekleştirdik. Bu zamana kadar gece gündüz demeden çabalayan yönetim kurulumuzun değerli üyelerine, forma kampanyamıza destek veren taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Son olarak şunu söylemek istiyorum, siyah-beyaz formamızın etrafında kenetlenmiş bir şehir olursak, ortak değerimiz Marmaris Gençlikspor'umuzu hak ettiği yerlere getirebiliriz."

Mehmet Aksoy ise, takıma 6 futbolcu daha transfer edeceklerini kaydederek şöyle konuştu: "Sağ olsun, var olsunlar, sponsor desteği verenler ve tarihi kulübümüzün formasını satın alanlardan elde ettiğimiz gelirle transferini gerçekleştirdiğimiz oyuncuların ön ödemelerini yaptık. Fakat şampiyonluğu şansa bırakmayacağız. 5 veya 6 tane daha üst düzey nokta transferlere ihtiyacımız var. Bu nedenle desteğe birliğe ve beraberliğe ihtiyacımız var" dedi. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Salih Uçan, Marmaris, Beşiktaş, Muğla, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Marmaris Gençlikspor eski günlerine dönmek istiyor - Son Dakika

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