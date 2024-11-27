Beşiktaş\'ın yollarını ayırdığı Samet Aybaba\'ya büyük ayıp

Spor

Süper Lig ekibi Beşiktaş ile yolları ayıran Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba açıklamalarda bulundu.

3 Aralık 2023'te Hasan Arat yönetimiyle birlikte göreve başlayan Samet Aybaba'dan kulübün ayrılık kararıyla ilgili açıklama geldi.

"2-3 AYDIR YÜZÜMÜZE BAKILMIYORDU"

Gazeteci Ali Aydın, kulübün yolları ayırmasının ardından Samet Aybaba'yla yaptığı konuşmayı açıkladı. Aybaba, ayrılık kararıyla ilgili olarak, "Biz Beşiktaşlıyız. Kulübümüzün her zaman yanındayız. Cumartesi günü elimdeki belgelerle tüm gerçekleri açıklayacağım. Zaten 2-3 aydır yüzümüze bakılmıyordu" dedi.

"WHATSAPP'TAN ÖĞRENDİM"

Öte yandan Övünç Özdem'e konuşan Samet Aybaba, "Görevden alındığımı telefonuma gelen WhatsApp mesajı ile öğrendim. Son 4 aydır Hasan Arat ile diyaloğumuz tamamen kopmuştu. Kendisi ile konuşamadığımız için kulüpte yaşanan her şeyi mektup yazarak aktardım. Cumartesi basın toplantısı düzenleyeceğim. Tüm sorulara cevap verip, Beşiktaş'ta son 1 yıl neler yaşandığını anlatacağım" ifadelerini kullandı.