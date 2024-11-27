Beşiktaş'ın yollarını ayırdığı Samet Aybaba'ya büyük ayıp - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş'ın yollarını ayırdığı Samet Aybaba'ya büyük ayıp

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Beşiktaş'ın yollarını ayırdığı Samet Aybaba, ayrılık kararının ardından bir açıklama yaptı. Aybaba, görevden alındığını bir WhatsApp mesajı ile öğrendiğini ve son 4 aydır Hasan Arat ile diyaloğunun tamamen kopmuş olduğunu ifade ederek, ''Cumartesi günü elimdeki belgelerle tüm gerçekleri açıklayacağım. Zaten 2-3 aydır yüzümüze bakılmıyordu'' dedi.

27.11.2024 11:33
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Süper Lig ekibi Beşiktaş ile yolları ayıran Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba açıklamalarda bulundu.

3 Aralık 2023'te Hasan Arat yönetimiyle birlikte göreve başlayan Samet Aybaba'dan kulübün ayrılık kararıyla ilgili açıklama geldi.

"2-3 AYDIR YÜZÜMÜZE BAKILMIYORDU"

Gazeteci Ali Aydın, kulübün yolları ayırmasının ardından Samet Aybaba'yla yaptığı konuşmayı açıkladı. Aybaba, ayrılık kararıyla ilgili olarak, "Biz Beşiktaşlıyız. Kulübümüzün her zaman yanındayız. Cumartesi günü elimdeki belgelerle tüm gerçekleri açıklayacağım. Zaten 2-3 aydır yüzümüze bakılmıyordu" dedi.

"WHATSAPP'TAN ÖĞRENDİM"

Öte yandan Övünç Özdem'e konuşan Samet Aybaba, "Görevden alındığımı telefonuma gelen WhatsApp mesajı ile öğrendim. Son 4 aydır Hasan Arat ile diyaloğumuz tamamen kopmuştu. Kendisi ile konuşamadığımız için kulüpte yaşanan her şeyi mektup yazarak aktardım. Cumartesi basın toplantısı düzenleyeceğim. Tüm sorulara cevap verip, Beşiktaş'ta son 1 yıl neler yaşandığını anlatacağım" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş\'ın yollarını ayırdığı Samet Aybaba\'ya büyük ayıp

Samet Aybaba, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ın yollarını ayırdığı Samet Aybaba'ya büyük ayıp - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • celal doğan:
    Hasan arat beşiktaşın düşmanıdır yıllar önce kaybettiği seçimin intikamını alıyor bi an önce seçime gidilmeli sıra feyyazda 18 1 Yanıtla
  • Alpi:
    Eeee BALON PTLADI DİYEN ANTEN VARDI NE OLDU ŞİMDİ SAFİ RÜZGARSINIZ YİNE 50 PUAN FARK YERSİNİZ !!!! 13 4 Yanıtla
  • Yaşar Koldemir:
    geç kalmış bir karar . 9 3 Yanıtla
  • Turgay Ulusoy:
    Taraftar sevmiyordu Samet Aybaba’yı 4 6 Yanıtla
  • Hakan Kosar:
    rıza Çalımbaya yaptığının aynısını sana yapmışlar hak ettiğini bulmuşsun, Yok öyle 4 teknik direktöru kovup kendini masum görmek 9 0 Yanıtla
  • ÖZER KAZANÇALI:
    Samet aybaba'da Rıza çalımbay'ın yüzüne bakmamıştı hiç acımıyorum ona, Hasan arat yönetime geldiği zaman Rıza hocaya çok ayıp edildi 8 0 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    OLSUN DUNYA DEVI GALATASARAY A 5 ATTINIZ 4 4 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    Onarda da yüz kalmadı milletin yüzüne bakacak.. 6 1 Yanıtla
  • Sabri Kılıc:
    ettiğini yaşamadan ölmezmis insan sen ve feyyaz rızaya aynısını yaptınız. beter ol 6 0 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    FEROS BASKAN 8TAŞ KÜMEYE 3 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Beşiktaş'ın yollarını ayırdığı Samet Aybaba'ya büyük ayıp - Son Dakika
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