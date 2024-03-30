Beşiktaş JK United Payment, Fenerbahçe Petrol Ofisi'ni 4-2 mağlup etti

Stat: IBB G.O.B. Halit Kıvanç
Hakemler: Batuhan Bayar, Can Orhan Çelebi, Yakup Yapıcı
Beşiktaş JK United Payment: Ezgi Çağlar, Macin (Dk. 65 Pusztai), Kezban Tağ, Ogbonna, Didem Karagenç, Maia, Halilaj (Dk. 88 Başak Gündoğdu), Aleksic, Elif Keskin, Tukumbuke (Dk. 88 Gizem Gönültaş), Fishley (Dk. 76 Esra Manya)
Fenerbahçe Petrol Ofisi: Göknur Güleryüz, Busem Şeker, Gülbin Hız (Dk. 80 İlayda Cansu Kara), Yaşam Göksu, İlayda Civelek, Ecem Cumert (Dk. 46 Zeynep Kerimoğlu), Fatma Kara (Dk. 81 Meryem Cennet Çal), Sevcova (Dk. 62 İpek Kaya), Ece Türkoğlu (Dk. 62 Berg), Coleman, Yağmur Uraz
Goller: Dk. 23 Coleman (Penaltıdan), Dk. 80 Berg (Fenerbahçe Petrol Ofisi), Dk. 35, Dk. 42 ve Dk. 59 Fishley, Dk. 73 Tukumbuke (Beşiktaş JK United Payment)
Sarı kartlar: Dk. 20 Macin, Dk. 22 Ezgi Çağlar (Beşiktaş JK United Payment)
Turkcell Kadın Futbol Süper Lig'in 26. hafta mücadelesinde Beşiktaş JK United Payment, sahasında Fenerbahçe Petrol Ofisi'ni 4-2 mağlup etti.
Gaziosmanpaşa'daki Halit Kıvanç Stadyumu'nda oynanan maçın ilk yarısını da siyah-beyazlı ekip 2-1 önde tamamladı.
Beşiktaş bu sonuçla puanını 50'ye yükseltirken Fenerbahçe 57 puanda kaldı. Siyah-beyazlı takım bir sonraki maçında Hakkarigücü ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Petrol Ofisi ise Amed Sportif Faaliyetler'i konuk edecek.
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor, Türk Telekom'u deplasmanda 83-79 yendi. Play-off mücadelesi veren iki takımın maçında Manisa Büyükşehir Belediyespor, 13. galibiyetini elde etti. Türk Telekom ise 11 galibiyette kalarak 14. yenilgisini aldı. Sezon sonu olası bir puan eşitliğinde ikili averaj üstünlüğü de Manisa ekibinde kaldı.
Bursaspor Kulübü yönetim kurulu imzalı açıklamada, tüm kişi, kurum, kuruluş ve siyasi görüşlere eşit mesafede olduklarını ve bu tarafsızlık ilkesini sürdüreceklerini belirtti. Kulübün maddi ve manevi destek verenlere teşekkür ettiği açıklamada, yapılan yardımların şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşıldığı vurgulandı.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe Petrol Ofisi'ni 4-2'lik skorla mağlup etti. Beşiktaş bu galibiyetle 5. sıradaki yerini korurken, Fenerbahçe ise averajla 3. sıraya geriledi.
Türkiye Golf Federasyonu tarafından düzenlenen TGF Türkiye Golf Turu'nun 5. ayak müsabakaları, Antalya'da sona erdi. Antalya Golf Kulübü'nde gerçekleştirilen organizasyonda, 13 golf kulübünden 23 sporcu mücadele etti. Turnuva sonunda erkeklerde İbrahim Tarık Aslan birinci olurken, kadınlarda ise Sude Bay birinci oldu. Golf Milli Takımı Başantrenörü Keith Coveney de müsabakaları takip etti. 6. ayak müsabakaları ise 19-21 Nisan'da TGF Silivri Golf Sahası'nda oynanacak.
Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Bursa Şubesi, CHP Nilüfer Belediye Başkan adayı Şadi Özdemir'i ağırladı. Başkan Mehmet Ali Ekmekçi, iş birliğinin devam edeceğini belirtti.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Trabzonspor, sahasında Ataşehir Belediyespor'u 2-1 mağlup etti. İlk yarı 1-1 berabere sona ererken, Ataşehir Belediyespor'un golünü Enyerliannys Higuera Bretis atarken, Trabzonspor'un gollerini Jelena Cubrilo ve Ana Cheminava kaydetti.
Bodrum FK, Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında deplasmanda Manisa FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör İsmet Taşdemir, ligde kalan 7 maçta iyi sonuçlar almak istediklerini belirtti. Bodrum FK'lı futbolcu Celal Dumanlı ise Manisa maçını kazanarak play-off'taki yerlerini sağlamlaştırmak istediklerini söyledi.
Kayseri'nin yetiştirmiş olduğu önemli hakemlerden birisi olan Alim Kandemir, faal futbol hakemliğini bıraktı. Sosyal paylaşım sitesindeki hesabından aldığı kararı kamuoyu ile paylaşan Kandemir, genç hakemlere bilgi ve birikimlerini aktarmak adına çaba sarf edeceğini duyurdu.
Galatasaray, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde Hakkarigücü Spor'u 90+5'te gelen son saniye golüyle 2-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde Şehitkamil ve Şahinbey ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından yapılan sportif ve sosyal etkinliklerde dereceye giren 57 öğrenciye bisiklet hediye edildi.
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