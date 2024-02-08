Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı Depremzedelerle Buluştu

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerin yıldönümünde Birevim sosyal sorumluluk projesi olan 'Bir Gelecek' aracılığıyla Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Aziz Akkaya ve Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı oyuncusu Şuğranur Sönmez Osmaniye'deki depremzede öğrencilerle buluştu.
Tosyalı Spor Salonu'nda gerçekleşen etkinliğe Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürü Sedat Acar, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Basketbol Koçu Aziz Akkaya, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Basketbol Oyuncusu Şuğranur Sönmez ve Birevim Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kazım Alpay katıldı.
Osmaniye'deki depremzede öğrencilere moral vermek ve onları spor faaliyetlerine özendirmek amacıyla düzenlenen etkinlikte öğrenciler Aziz Akkaya ve Şuğranur Sönmez ile birlikte fotoğraf çektirip, basketbol oynadı.
Birevim ailesi olarak depremin yıl dönümünde depremzede çocuklara moral olması için böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyleyen Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kazım Alpay, "Daha önce Gençlik ve Spor Bakanlığımız ve Masa Tenisi Federasyonu işbirliği ile 20 ilde masa tenisi ekipmanları dağıtmış, çocuklarımıza destek olmuştuk. Ayrıca birçok ilde bilişim sınıfları ve kütüphaneler kurduk. Depremin yıl dönümünde de Osmaniye'de olmak istedik. Buradaki depremzede çocuklarımızla bir araya gelmek, onlara basketbol topu hediye etmek, basketbol ile tanışmalarını sağlamak ve farkındalık oluşturmak istedik. Bundan sonraki süreçte yapılacak benzer program ve etkinliklerin daha iyi ve daha güçlü bir şekilde yapılabilmesine de önayak olmuş oluruz diye düşündük. Bu vesileyle özellikle Osmaniye Valimiz Erdinç Yılmaz'a teşekkür etmek istiyorum. Onun destekleriyle bugün burada bu güzel etkinliği gerçekleştirdik. Ayrıca her koşulda bizlere destek veren ve kurumsal sosyal sorumluluk projelerimizin altını doldurmamızı sağlayan Birevim Yönetim Kurulu Başkanımız Murat Çiftçi'ye de teşekkürlerimizi arz ediyoruz. 'Bir Gelecek' projemiz çerçevesinde bundan sonra farklı illerde farklı konseptler de gençlerimizi spor faaliyetleriyle tanıştırmaya özellikle dezavantajlı bölgelerde destekleyici programlar yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.
"Acımızı paylaşmalarından dolayı çok teşekkür ediyorum"
Bu tür etkinliklerin çocuklara moral ve umut olduğunu söyleyen Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürü Sedat Acar, "6 Şubat'ta geçen yıl ciddi bir asrın felaket olayı depremle karşı karşıya kaldık. O gün de bu salondaydık, aslında bütün salonlarımızdaydık. O acılı günlerde ayakta kalan kardeşlerimize, ailelerimize hem salonlarda yerler açtık hem de burada fizyolojik ve psikolojik destek sunduk. Tabii aradan 1 yıl geçti. Acımız taze, zor bir olay, vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, yakınlarına da sabırlar diliyorum. Ülkemizin köklü kulübü, övündüğümüz, gurur duyduğumuz Beşiktaş Jimnastik Kulübümüzün bugün buradaki depremzede çocuklarımız ile böyle bir program gerçekleştirmelerinden dolayı çok mutlu olduğumu söylemek isterim. İl müdürü olarak ilimizde sporcu çocuklarımızla Beşiktaş gibi köklü bir kulübün oyuncu ve antrenörünün ve bu etkinliğin gerçekleşmesine vesile olan sponsorlarının çocuklarımıza hediyeler getirmesi, onlara psikolojik olarak da olsa destek olması, burada bizimle bu havayı solumaları, acımızı paylaşmalarından dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.
"Amacımız kadın basketbolunu Türkiye'de sevdirmek"
Kadın basketbolunu sevdirmek için bu tür etkinliklerin yapılması gerektiğini söyleyen Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Aziz Akkaya, "Buraya kadın basketbolunu sevdirmek için geldik. Basketbolcu olmak isteyen gençlerimize, çocuklarımıza elimizden gelen desteği vermeye geldik. Gerçekten çok güzel bir ilgi var. Daha önce Süper Lig'de, Osmaniye'de de kadın basketbol takımı vardı. Bu salonda da maç yapmıştık, inşallah bundan sonraki dönemlerde de tekrar kadın basketbol süper liginde bir kadın basketbol takımı olur. Osmaniye'de tekrar kadın basketbol takımı oluşur ve biz de buraya tekrar maç oynamaya geliriz. Bütün amacımız kadın basketbolunu Türkiye'de sevdirmek" dedi.
Beşiktaş Jimnastik Kulübü Basketbol Oyuncusu Şuğranur Sönmez ise, "Küçük kız kardeşlerime umut olmaya, ışık olmaya geldim. Burada güzel, samimi bir ortam oluşturmaya geldim. Onlarla kaynaşmaya tanışmaya geldim. Hepsi çok güzeller. Hepsi pırıl pırıl çocuklar ve gençler. Onlara rol model olabildiysem ne mutlu bana" dedi. - OSMANİYE
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