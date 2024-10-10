Salon: Palaborsani
Hakemler: Branimir Galic (Hırvatistan), Azra Music (Slovenya), Teo Miletic (Hırvatistan)
GEAS Basket: Trucco, Conti 6, Makurat 14, Moore 3, Gwathmey 1, Barberis, Conte, Gustavsson 8, Orsili 5, Spreafico 12
Beşiktaş: Elif Bayram 6, Evans 19, Fagbenle 17, Hillsman 13, Winterburn 3, Hatice Gülçelik, Lazic 3, Özge Özışık 2, Melek Uzunoğlu
1. Periyot: 4-13
Devre: 18-31
3. Periyot: 35-45
Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası K Grubu ilk haftasında Beşiktaş, deplasmanda İtalya'nın GEAS Basket takımını 63-49 yendi.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı Galip - Son Dakika
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