Hazırlık maçı: Beşiktaş Kadın Futbol Takımı: 3 - FOMGET: 1
Yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdüren Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, hazırlık maçında Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET Spor Kulübü'nü 3-1 mağlup etti. FOMGET'in golünü 27. dakikada Armisa Kuc atarken, Beşiktaş'ın gollerini 45. dakikada Birgül Sadıkoğlu, 77. dakikada İlayda Civelek ve 90. dakikada Milica Popovic kaydetti.
Yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdüren Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, hazırlık maçında karşılaştığı Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET Spor Kulübü'nü 3-1 mağlup etti.
Kadın Futbol Süper Ligi ekipleri Beşiktaş Kadın Futbol Takımı ile Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET Spor Kulübü, Abant yolu üzerindeki bir otelin futbol sahasında karşı karşıya geldi. Karşılaşmaya hızlı başlayan FOMGET, 27. dakikada Armisa Kuc'un golüyle 1-0 öne geçti. Beşiktaş, 45. dakikada Birgül Sadıkoğlu'nun golüyle beraberliği sağladı. Siyah-beyazlı ekip, 77. dakikada İlayda Civelek ve 90. dakikada Milica Popovic'in attığı gollerle karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.
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