Siyah-Beyazlı kulüp, Michy Batshuayi'nin uyluk arka adalesinde (biceps femoris) gerilme ve kanama, Valentin Rosier'in ise sağ alt baldır adalesinde (soleus) gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.
Michy Batshuayi ile Valentin Rosier'in sahalara dönme süresi en az 2 hafta. 2 futbolcu da Trabzonspor maçında oynamayacak.
Beşiktaş'ın ideal orta sahası Josef ve Pjanic'in de sakatlıkları devam ediyor. İki futbolcu da Sporting maçında sahada olamayacak.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş kadrosu revire taşındı! Kritik maçlar öncesi ilk 11'den iki yıldız daha sakatlandı - Son Dakika Spor