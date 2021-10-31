Beşiktaş kadrosu revire taşındı! Kritik maçlar öncesi ilk 11'den iki yıldız daha sakatlandı

Siyah-Beyazlı kulüp, Michy Batshuayi'nin uyluk arka adalesinde (biceps femoris) gerilme ve kanama, Valentin Rosier'in ise sağ alt baldır adalesinde (soleus) gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

2 HAFTA

Michy Batshuayi ile Valentin Rosier'in sahalara dönme süresi en az 2 hafta. 2 futbolcu da Trabzonspor maçında oynamayacak.

ORTA SAHA DA YOK

Beşiktaş'ın ideal orta sahası Josef ve Pjanic'in de sakatlıkları devam ediyor. İki futbolcu da Sporting maçında sahada olamayacak.