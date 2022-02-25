Beşiktaş kafilesine kar ve sis engeli - Son Dakika
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Beşiktaş kafilesine kar ve sis engeli

25.02.2022 19:14
Beşiktaş kafilesine kar ve sis engeli

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Beşiktaş kafilesi, Sivas'taki olumsuz hava koşulları nedeniyle kente gelemedi.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Beşiktaş kafilesi, Sivas'taki olumsuz hava koşulları nedeniyle kente gelemedi.

Karşılaşma için saat 17.00'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Sivas'a gelmesi beklenen Beşiktaş kafilesinin, yoğun sis ve kar yağışı dolayısıyla halen İstanbul'da havaalanında beklediği öğrenildi.

Beşiktaş kafilesini taşıyacak uçağın ilerleyen saatlerde hava şartlarının düzelmesi halinde Sivas'a hareket etmesi bekleniyor.

Demir Grup Sivasspor ile Beşiktaş Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında yarın saat 19.00'da Bahçeşehir Koleji Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

Beşiktaş kafilesine kar ve sis engeli
Beşiktaş kafilesine kar ve sis engeli
Beşiktaş kafilesine kar ve sis engeli
Beşiktaş kafilesine kar ve sis engeli

YORUMLAR
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Spor Toto Süper Lig, Beşiktaş, Sivas, kar, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Beşiktaş kafilesine kar ve sis engeli - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşiktaş kafilesine kar ve sis engeli - Son Dakika
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