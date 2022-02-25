Beşiktaş kafilesine kar ve sis engeli - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Beşiktaş kafilesi, Sivas'taki olumsuz hava koşulları nedeniyle kente gelemedi.

Karşılaşma için saat 17.00'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Sivas'a gelmesi beklenen Beşiktaş kafilesinin, yoğun sis ve kar yağışı dolayısıyla halen İstanbul'da havaalanında beklediği öğrenildi.

Beşiktaş kafilesini taşıyacak uçağın ilerleyen saatlerde hava şartlarının düzelmesi halinde Sivas'a hareket etmesi bekleniyor.

Demir Grup Sivasspor ile Beşiktaş Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında yarın saat 19.00'da Bahçeşehir Koleji Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.