Beşiktaş, Kartal Kayra Yılmaz'ı Kayserispor'a kiraladı

Beşiktaş, 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Kartal Kayra Yılmaz'ın sezon sonuna dek kiralık olarak Kayserispor'a transfer olduğunu açıkladı.
Beşiktaş, 23 yaşındaki futbolcu Kartal Kayra Yılmaz'ı Kayserispor'a kiraladı. Konuya ilişkin siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Kartal Kayra Yılmaz, 2024-25 sezonu sonuna kadar Kayserispor Kulübü'ne geçici transfer olmuştur. Kartal Kayra Yılmaz'a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi. - İSTANBUL
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