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Beşiktaş, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika
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Beşiktaş, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılan antrenmanda ısınma koşuları, pas çalışması ve taktiksel çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi. Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

Beşiktaş, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürüyor
03.01.2024 - 13:26,
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 5 Ocak Cuma günü sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde 19 yaş altı akademi takımı teknik sorumlusu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladı. İdman, taktiksel çalışmanın ardından dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Beşiktaş, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Kaynak: AA
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