Böyle hakem hatası görülmedi! Maçı bitirip Beşiktaş'a penaltı verdi

Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa ile kozlarını paylaştı. İlk yarıda 2-0'lık üstünlük sağlayan siyah-beyazlılar, rakibini 5-2 mağlup etti.

BİTİRDİĞİ MAÇI YENİDEN BAŞLATTI

Mücadelenin hakemi Volkan Bayarslan, Beşiktaş 4-2 öndeyken 90+12'de maçı bitirdi. Ancak VAR'dan bir uyarı geldi. Pozisyonu inceleyen Bayarslan oyunu yeniden başlattı ve Beşiktaş penaltı kazandı.

ATIBA GOLE ÇEVİRDİ

Beşiktaş'ta son maçına çıkan Atiba Hutchinson topun başına geçti. 40 yaşındaki efsane, vuruşu gole çevirdi ve Beşiktaş mücadeleden 5-2 galip ayrıldı.

HERKESİ YANILTTI

Bayarslan'ın kararı sahadaki yalnızca futbolcuları değil ekran başındaki izleyecileri ve medya mensuplarını da şaşırttı. Bu konuyla ilgili önümüzdeki günlerde şiddetli bir tartışma yaşanacak gibi gözüküyor.