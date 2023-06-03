Böyle hakem hatası görülmedi! Maçı bitirip Beşiktaş'a penaltı verdi - Son Dakika
Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Böyle hakem hatası görülmedi! Maçı bitirip Beşiktaş'a penaltı verdi

Böyle hakem hatası görülmedi! Maçı bitirip Beşiktaş'a penaltı verdi

03.06.2023 21:44

Kasımpaşa-Beşiktaş maçının hakemi Volkan Bayarslan, karşılaşmayı bitirdikten sonra VAR'dan bir pozisyon için çağrıldı ve oyunu yeniden başlattı. Atiba'nın gole çevirdiği penaltı ile Beşiktaş maçı 5-2 kazandı.

Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa ile kozlarını paylaştı. İlk yarıda 2-0'lık üstünlük sağlayan siyah-beyazlılar, rakibini 5-2 mağlup etti.

BİTİRDİĞİ MAÇI YENİDEN BAŞLATTI

Mücadelenin hakemi Volkan Bayarslan, Beşiktaş 4-2 öndeyken 90+12'de maçı bitirdi. Ancak VAR'dan bir uyarı geldi. Pozisyonu inceleyen Bayarslan oyunu yeniden başlattı ve Beşiktaş penaltı kazandı.

ATIBA GOLE ÇEVİRDİ

Beşiktaş'ta son maçına çıkan Atiba Hutchinson topun başına geçti. 40 yaşındaki efsane, vuruşu gole çevirdi ve Beşiktaş mücadeleden 5-2 galip ayrıldı.

HERKESİ YANILTTI

Bayarslan'ın kararı sahadaki yalnızca futbolcuları değil ekran başındaki izleyecileri ve medya mensuplarını da şaşırttı. Bu konuyla ilgili önümüzdeki günlerde şiddetli bir tartışma yaşanacak gibi gözüküyor.

YORUMLAR
500

Volkan Bayarslan, Kasımpaşa, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Böyle hakem hatası görülmedi! Maçı bitirip Beşiktaş'a penaltı verdi - Son Dakika


Son Dakika
21:42 Erdoğan'ın göreve başlama töreninde dikkat çeken kare! Paşinyan, Aliyev'in hemen arkasına oturdu
21:37 Erdoğan'ın göreve başlama töreninde çok konuşulacak kare! Paşinyan, Aliyev'in hemen arkasına oturdu
21:31 Böyle hakem hatası görülmedi! Maçı bitirip Beşiktaş'a penaltı verdi
21:27 Böyle hakem hatası görülmedi! Maçı bitirip Beşiktaş'a penaltı verdi
21:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan göreve başlama töreninde 5 dünya liderine özellikle teşekkür etti
21:24 Törene katılan Maduro'nun Erdoğan sevgisi! Üst üste paylaşım yaptı
21:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinan Oğan ve Mustafa Destici'ye teşekkür etmeyi unutunca Emine Erdoğan devreye girdi
21:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinan Oğan ve Mustafa Destici'ye teşekkür etmeyi unutunca Emine Erdoğan devreye girdi
21:04 Son Dakika: Beşiktaş, Kasımpaşa'yı deplasmanda 5-2 mağlup etti
21:00 Son Dakika: Beşiktaş, Kasımpaşa'yı deplasmanda 5-2 mağlup etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2023 21:52:39. #1.11#
SON DAKİKA: Böyle hakem hatası görülmedi! Maçı bitirip Beşiktaş'a penaltı verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement