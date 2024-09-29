Beşiktaş Kayseri Maçına Hazır

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BEŞİKTAŞ, Süper Lig'in 7'nci haftasında Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktiksel çalışmayla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Süper Lig'in 7'nci haftasında yarın Kayserispor ile oynayacağı maç için bugün saat 17.45'te Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla Kayseri'ye gidecek.