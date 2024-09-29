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Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Beşiktaş kafilesi Kayseri'ye geldi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın Kayserispor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, Kayseri'ye geldi. Siyah-beyazlıları taşıyan uçak Erkilet Havaalanına inerken, kafileyi burada taraftarları karşıladı. Taraftarlar, Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'a çiçek verirken, takım kara yolu ile konaklayacağı otele hareket etti. Kayserispor - Beşiktaş maçı yarın saat 20.00'de başlayacak.

Siyah-beyazlıların Kayserispor maçı için kamp kadrosu şöyle:

" Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Tayyip Talha Sanuç, Milot Rashica, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Felix Uduokhai, Alex Oxlade-Chamberlain, Ciro Immobile, Joao Mario, Bakhtiyor Zainutdinov, Ernest Muçi, Rafa Silva, Emirhan Topçu, Jean Onana, Cher Ndour, Can Keleş, Emrecan Terzi, Gedson Fernandes, Mustafa Hekimoğlu." - KAYSERİ