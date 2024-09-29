Beşiktaş Kayseri\'ye Uğurlandı

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KAYSERİSPOR deplasmanına gidecek olan Beşiktaş kafilesini, Nevzat Demir Tesisleri'ne gelen siyah-beyazlı taraftarlar coşkuyla uğurladı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 7'nci haftasında yarın deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak. Siyah-beyazlı ekip, bu maçın hazırlıklarını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Antrenmanın ardından tesislere gelen Beşiktaş taraftarı, takıma destek verdi. Siyah-beyazlı futbolcular, taraftarları selamladıktan sonra alandan ayrıldı.

Beşiktaş, saat 17.45'te Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla Kayseri'ye gidecek.