Beşiktaş Kayserispor Deplasmanında - Son Dakika
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Beşiktaş Kayserispor Deplasmanında

Beşiktaş, Süper Lig'de Kayserispor ile 57. kez karşılaşacak. Moral arayışında zor bir maç bekliyor.

29.09.2024 10:46
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın Bellona Kayserispor'un konuğu olacak.

RHG Enetürk Enerji Stadı'ndaki saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax'a 4-0 yenilen siyah-beyazlı ekip Kayseri deplasmanında kazanarak moralini yükseltmeye çalışacak.

Ligde yenilgisi bulunmayan siyah-beyazlı ekip, oynadığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlikle 13 puan topladı.

Beşiktaş ligde oynadığı son maçta ikas Eyüpspor'u son anda penaltıdan attığı golle mağlup etti.

Eksikler

Beşiktaş'ta uzun süreli sakatlık yaşayan Necip Uysal'ın yanı sıra Ajax maçından sonra sol uyluk üst iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edilen Al-Musrati, Kayserispor'a karşı forma giyemeyecek.

Sakat oyuncuların yanı sıra kart cezalısı Arthur Masuaku da Kayseri deplasmanında takımını yalnız bırakacak.

İki takım arasında 57. randevu

Beşiktaş ile Kayserispor, yarın Süper Lig'de 57. kez karşı karşıya gelecek.

Ligde 1973-74 sezonundan bu yana yapılan 56 maçın 34'ünü Beşiktaş, 12'sini Kayserispor kazandı. 10 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Bu karşılaşmalarda Beşiktaş 94 kez fileleri havalandırırken Kayserispor, 57 gol sevinci yaşadı.

Siyah-beyazlılar, sarı-kırmızılı rakibine karşı geçen sezon ligde 1 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

En farklı skorlu galibiyetler

Beşiktaş, 2015-2016 sezonunda Kayserispor'u İstanbul'da 4-0 yenerek rakibine karşı ligde en farklı skorlu galibiyetini elde etti.

Kayserispor ise 2006-2007 sezonunda Kayseri'de Beşiktaş'a 3-0 üstünlük kurdu.

2010-2011 ve 2021-2022 sezonlarında İstanbul'da oynanan ve Beşiktaş'ın 4-2 kazandığı maçlar, iki takım arasındaki en gollü karşılaşmalar olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Beşiktaş Kayserispor Deplasmanında - Son Dakika

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