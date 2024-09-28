Beşiktaş, Kayserispor Maçı İçin Hazırlanıyor - Son Dakika
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Beşiktaş, Kayserispor Maçı İçin Hazırlanıyor

Beşiktaş, Kayserispor ile oynayacağı maç için antrenmanlara başladı. Hazırlıklar sürüyor.

28.09.2024 17:43
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Beşiktaş'ta Kayserispor maçı hazırlıkları

İSTANBUL, - BEŞİKTAŞ, Süper Lig'in 7'nci haftasında 30 Eylül Pazartesi günü Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılan antrenmanı İkinci Başkan Hüseyin Yücel de izledi. Yaklaşık 1,5 saat süren ve teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Ajax maçında forma giyen futbolcular salonda yenilenme çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer oyuncuların pas ve 5'e 2 pas çalışmasıyla başladıkları idman, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Beşiktaş, Süper Lig'de Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 14.00'te basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve saat 17.45'te Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Kayseri'ye gidecek.

Kaynak: DHA

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